La vuelta a España desde Honduras le está sentando divinamente a Tania Medina. La ex concursante de 'Supervivientes' fue la sexta expulsada del reality, dejando a su novio, Alejandro Nieto, solo ante el peligro en la isla... pero viendo las imágenes que tenemos de ella sonriendo, pasándoselo bien con sus amigas y hasta charlando con algunos fans que le pidieron fotos, no se le ve muy preocupada por su chico, que además se juega llegar a la final con una nominación.

La joven se ha marchado a Mallorca para poder disfrutar de la playa de verdad, esta vez con comida y sin preocupaciones, mientras intenta subirle el ánimo a sus amigas, que acaban de romper con sus respectivas parejas. Además, éstas son las primeras imágenes que tenemos de Tania después de los rumores de embarazo que cayeron sobre ella después de saberse que tuvo relaciones sexuales con su chico en el programa, pero hace unos días ella misma salió a desmentirlos de forma tajante: "No estoy embarazada". Además, tampoco se atisba tripita ninguna, así que todo en orden, por el momento.

Tras el programa, Tania y Alejandro, que incluso se han tatuado su amor, tienen pensado ampliar los planes de futuro, quizá con un bebé, aunque de momento la joven canaria se conforma con tener tiempo para ella, como demuestran estas fotos en las que, además de cuerpazo, presume de estilo con su modelito playero... que dejó a la vista, quizá, más de lo esperado.

Aún así, no cabe duda de que le echa de menos, y ha dejado a todos impactados con su reciente confesión: "Le escribo por WhatsApp contándole mi vida", dijo en el plató de 'Supervivientes' a pesar de que sabe que no le va a contestar.

Mayka y Marina, superando sus rupturas

Estas imágenes de las tres de vacaciones salen justo unos días después de que Mayka confirmara su ruptura con el influencer Alejandro Bernardos: "Es definitiva", anunció después de contar: "Yo no puedo obligar a una persona a que esté conmigo si se ha desenamorado".

Mayka parece muy entera a pesar de que no esconde que todavía le quedan sentimientos por su ex, mientras que la ruptura de Marina con Hugo Paz ha sido mucho más dramática, y entre lágrimas contó: "Sentía que estaba viviendo la vida de Hugo, no la mía".

