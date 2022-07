Cuando Omar Sánchez estaba con Anabel Pantoja su vida se transformó como de la noche al día, peor nunca imaginó que su separación meses después le iba a traer tantos quebraderos de cabeza. A pesar de que el joven empresario ha querido mantenerse al margen, quiso aclarar muchas cosas en una entrevista en 'Sábado Deluxe' que sigue trayendo mucha cola, y la última en mandarle un 'dardo' ha sido ni más ni menos que una de las mejores amigas de Anabel: Belén Esteban.

La colaboradora de 'Sálvame' no falta a su cita defendiendo a la sobrina de la tonadillera a través de las redes sociales, y es que desde su accidente de tibia y peroné no ha podido volver a pisar un plató. Sin embargo, ella se basta y se sobra con su cuenta de Instagram para defender a su amiga en 'Supervivientes', aunque su último 'zasca' lo ha lanzado a través de una llamada de teléfono a Telecinco, y la ha usado, entre otras cosas, para criticar a Omar: "Aquí el único que ha ganado dinero con la separación se llama Omar", sentenciaba. Unas palabras que tenían efecto inmediato en las redes del canario dando la callada por respuesta de forma irónica, y dando a entender que si él hablara quizá Belén se callaría... ¿o no?

La reacción de Omar, sin embargo, no es nada nueva: ha utilizado los mismos emojis que usó cuando reaccionó al efusivo y romántico reencuentro de Yulen y Anabel en Honduras... y al final acabó hablando de todo en su entrevista en el 'Deluxe'. ¿Se sentará de nuevo a hablar y a responder debidamente a Belén?

La colaboradora no sólo cargó con críticas contra el joven, que en otro momento -cuando formaba parte de la vida de Anabel- sí era de su agrado, y utilizó esa llamada para defender a su amiga de cara a una final que está al caer: "Todos nos hemos equivocado en nuestra vida por alguna relación de amor", apuntó, para después criticar a quienes no han visto bien la relación de Yulen y Anabel: "¿Que os parece mal que Anabel Pantoja ha hecho una paja a Yulen? Por favor, que no ha matado a Manolete. Que se confunden muchas veces. ¿Quién sabe si su historia de amor con Yulen no le va a salir bien?", se ha preguntado antes de hacer su alegato por su amiga: "Ha dado el cien por cien en todo. En pruebas, en compañerismo. A mí me ha hecho reír, me ha hecho llorar…".

