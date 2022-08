Nona Sobo está disfrutando de unas increíbles vacaciones en Formentera. La joven ha conseguido convertirse en actriz revelación gracias a su papel en 'Entrevías', serie que ha supuesto su debut en el mundo de la interpretación. Hace un tiempo la joven ya desvelaba a esta revista en exclusiva que ahora estaba deseando emprender nuevos proyectos. "Quisiera empezar algo, quizás una agencia de moda, publicar un libro o lanzar una canción", nos confesaba hace unos meses.

Ahora, mientras continúa planeando su futuro, la joven ha decidido tomarse unos días de descanso junto a sus amigos y su pareja. La actriz está saliendo con Carlos Uraga, un ingeniero y empresario con el que vive en Madrid, y del que esta revista publicó sus primeras imágenes junto a ella. Ambos han sido vistos compartiendo miradas cómplices mientras se subían a una lancha junto a sus amigos.

Gtres

Además, para este viaje han contado con una acompañante muy especial, su mascota. La acrtiz no duda en presumir de su perrita cada vez que puede a través de sus redes sociales, y es que siempre intenta llevársela consigo a cada sitio que va. Por este motivo, no ha dudado en llevársela para que también disfrute junto a ella de unos días en Formentera.

Nona Sobo ha sido vista luciendo un bikini negro y un gran bolso. La actriz ha presumido de cuerpazo, mostrando que se encuentra en plena forma. Por su parte, su chico también ha presumido de abdominales. Él ha optado por llevar un bañador verde y una camisa blanca. Un 'look' que ha completado con unas gafas de sol.

Gtres

Gtres

De esta forma, parece que la actriz está disfrutando al máximo de un tiempo de descanso antes de volver de nuevo al trabajo. Unas vacaciones de las que también están disfrutando otros famosos como Lydia Lozano, que se encuentra con su marido en Ibiza o Carlos Sobera, que ha presumido de cuerpazo en Cádiz.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io