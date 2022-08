Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio están viviendo uno de los momentos más felices de sus vidas tras convertirse en padres de su hija Gala. La pareja no puede estar más contenta y por este motivo no dejan de compartir cada momento que están viviendo junto a su pequeña. Desde un principio, la 'influencer' no ha dudado en sincerarse con sus seguidores sobre cómo estaba viviendo estaba viviendo su embarazo y su postparto, desvelando lo mal que lo pasó cuando dio a luz a su bebé.

De hecho, tampoco ha tenido ningún problema en mostrar cómo estaba su cuerpo 24 horas después de dar a luz y explicar cómo había sido su primera noche con Gala en casa. Sin duda, momentos únicos y muy especiales que están viviendo con mucha emoción y de los que no dudan en presumir. Sin embargo, parece que la 'influencer' ha sufrido un problema de salud que ha provocado que tenga que acudir a urgencias pocos días después de convertirse en madre.

"Llevo todo el día con dolor de cabeza y dolor muy fuerte de riñones. Me he hecho un test covid y he dado negativo. Voy a urgencias ahora para descartar que sea infección de orina, porque lo paso muy mal al ir al wc, cada día me duele más en vez de ir a menos", ha comenzado explicando a través de sus redes sociales con una instantánea en la que se le podía ver visiblemente dolorida, aunque con el característico filtro que suele ponerse.

Un problema de salud que le tenía preocupada y por el que decidió acudir al hospital para descubrir qué le podía estar sucediendo para poder ponerle tratamiento. Tras esto, al poco tiempo, ha vuelto a reaparecer para desvelar que había conseguido confirmar sus sospechas. "Pues sí, tengo infección de orina. Con razón me sentía tan tan mal hoy. Si ya no estaba reventada de todos estos días y de no dormir, ahora antibióticos que me dejan hecha una porquería", ha indicado confesando que es lo último que necesitaba en estos momentos.

Lo cierto es que la 'influencer' y su pareja están ahora acostumbrándose al nuevo horario que tienen que tener debido a las reclamaciones que su pequeña les va haciendo durante la noche, algo que hace que no puedan descansar tanto como antes, algo habitual en esta etapa de la maternidad y que ahora ha confesado que siente que se le hará más duro debido a los antibióticos que debe tomar.

