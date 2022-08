Isaac Torres tiene una vida, digamos, de lo más "disipada", y aunque es perfectamente respetable, cuando está a punto de ser padre hay quien no ha visto con buenos ojos que esté en Colombia dándose la gran vida (y liándose de fiesta con ésta o con aquella... o con las dos a la vez) mientras su ex, y madre de su futura hija, está en España sintiéndose "sola", como ella misma confesó hace sólo unos días a través de su canal. El joven, harto de las críticas, ha querido salir al paso para defenderse y estallar contra los 'haters'... ¡pero también contra Lucía, ojo!



Hace sólo unos días un vídeo de Isaac besándose con dos chicas a la vez en una fiesta en Colombia tras grabar un reality en ese país recorrió las redes sociales como la pólvora, y él ha decidido hablar sobre ello bastante enfadado: "¿Qué pasa, que porque yo vaya a ser padre tengo que dejar de trabajar? Pensar un poquito, que sois ridículos. No sabéis nada. Que yo siga haciendo mi vida no significa que vaya a ser mal padre, porque para mí la niña es lo más importante que voy a tener nunca en la vida", dijo en su Instagram.

También ha dejado claro que él se lía con quien quiere porque está soltero, pero lo que no va a hacer es estar pendiente de Lucía porque no es su pareja: "Yo no tengo que estar detrás de ella las 24 horas, no es mi novia. Ella tiene sus amigas, su familia, su entorno…igual que yo tengo el mío. La niña me va a tener para lo que sea, porque una cosa es la niña y otra, ella. Lucía no es nada mío", aclaraba, para darle luego la puntilla con un dardazo directo por sus declaraciones: "Yo no voy diciendo por ahí que me siento solo. Deja de decir tonterías".

Isaac también ha querido dejar claro que él se preocupa más por Lucía y el bebé que a la inversa: "Siempre he estado preguntando. Cuando he estado en España, he estado en Cádiz yendo a todas las ecografías. Obviamente, si tengo que viajar, es lo que hay. No puedo estar presente, pero eso no quiere decir que no pregunte. Lo sé todo porque yo le escribo prácticamente todos los días. Que me responda ya es cosa de ella. A veces lo hace, y otras no", ha dicho sobre su implicación en el embarazo, una implicación que, sin embargo, no se va a ver recompensada porque Lucía prefiere a otra persona antes que a él en el parto: "Yo le he dicho que quiero estar en el parto, pero ella dice que no quiere que esté yo y que prefiere que esté su madre con ella. A mí me encantaría, pero no puedo hacer más".

