'Supervivientes 2022' está llegando a su fin, y aunque prácticamente todos han recibido muchas sorpresas y visitas de familiares y amigos, Anabel Pantoja ha llegado casi a la final sin haber recibido nada. 'In extremis', la joven recibió la visita de su amigo Juan y un dibujo de su sobrino Albertito que le hizo mucha ilusión. Sin embargo, muchos esperaban que la visita fuese de un familiar más cercano, como Isabel Pantoja o su prima Isa, algo que no ocurrió. Lo más parecido, una videollamada con su madre, Merchi. ¿Por qué?



Fue la propia Isa la que ya contó en sus redes sociales que su madre 'ni estaba ni se le esperaba' a pesar de haber sido concursante en la edición de 2019: ni iba a ir a ver a su sobrina ni iba a estar presente en la final de 'Supervivientes' si Anabel llega en helicóptero a Telecinco, y la propia Isa tampoco tenía planeado irse hasta Honduras. Ahora hemos sabido el motivo: debía quedarse con su hijo y no podía permitirse marcharse varios días a la otra punta del mundo, que es el tiempo que debe estar allí para la grabación de la visita. Te contamos todos los detalles sobre cuándo y dónde ver la final de 'Supervivientes 2022'.

Precisamente porque Anabel ha aguantado hasta casi el final sin visitas ni sorpresas (tan sólo la visita de la madre de Yulen Pereira, Arelys, aunque ni siquiera la conocía), la joven ha estado muy baja de ánimos hasta que, por fin, ha recibido todo de golpe, incluida una fiesta por su cumpleaños, que fue el pasado 15 de julio.

Por eso, Anabel se ha mostrado muy dramática en el concurso, llorando prácticamente por todo, algo que ha mosqueado a algunas personas, como Joaquín Prat: "No voy a repetir la frase, pero creo que Marta Peñate lo resume muy bien... está todo el puto día con el drama". "¿Pero qué piensa Anabel?, ¿que no le van a hacer una fiesta de cumpleaños?, ¿que no va a recibir una sorpresa?, ¿que no se van a acordar de ella?", apuntaba también el presentador de 'Ya es mediodía' antes de añadir: "Te llevas un novio, un concurso formidable, una pasta por estar ahí todas las semanas... coño, no puedes estar todo el día con el drama", sentenciaba antes de saberse si Anabel llegaría a la final por su nominación junto a Nacho Palau.

