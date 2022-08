Beatriz Trapote y Victor Janeiro están aprovechando las últimas semanas antes de que el ex torero acuda a participar en el reality 'Pesadilla en el paraíso', para disfrutar al máximo de su familia, y lo han hecho preparando una fiesta por todo lo alto para su hija pequeña, Brenda. La benjamina de la pareja ha cumplido su primer año arropada por la familia y tras ello la pequeña ha sido finalmente bautizada. "Por motivos de "pandemia" se ha retrasado un poquito más de la cuenta", ha explicado la periodista a través de las redes sociales comentando los preparativos de la fiesta en la que han estado presentes sus familiares y amigos. "Al menos la parte positiva es que ya con 1 añito va a disfrutar ella de lo lindo de su súper fiesta con la familia!!!", ha añadido.

A través de las redes sociales, Beatriz ha dado a conocer el look que ella ha lucido en el bautizo: un vestido de dos piezas en malva. El vestido con un escote asimétrico con una manga larga abullonada y sandalias de tacón cuadrado combinado con un moño para recogerse el pelo.

Además, la periodista ha compartido también las fotografías oficiales de Brenda en este bautizo que lucía un dulce vestido blanco con encaje, gorro a juego y zapatos blancos. Unas fotografías en las que la podemos ver en un ambiente bucólico con un rosario y elementos que hacen recordar a un granero.

La familia se ha unido así para poder celebrar el bautizo de la pequeña a pesar de los retrasos y, además, poder disfrutar de una fiesta por todo lo alto antes de que Víctor Janeiro entre en este nuevo reality.