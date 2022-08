La colaboradora de 'Ya es mediodía' siempre ha hablado sin tapujos de sus retoques estéticos como otros famosos pero, como ella misma ha sufrido en sus propias carnes, estos no siempre salen bien. En una de sus últimas colaboraciones en televisión,En aquella ocasión, la finalidad del tratamiento no era estético sino por motivos de salud ya que es uno de los métodos más utilizados para luchar contra el bruxismo y otras famosas como Laura Matamoros o Sofía Suescun han recurrido a él para acabar con este molesto trastorno en el que rechinas o aprietas los dientes de manera inconsciente de día o de noche.

Alba Carrillo, que hace unos días respondió en redes sociales las críticas sobre su peso, ha reconocido que las inyecciones de bótox transformaron su rostro. En el vídeo de la parte superior, bromea sobre las secuelas que éstas tuvieron en su cara aunque fue algo temporal.

Telecinco.es

"Tenía bruxismo y me pusieron bótox pero los pinchazos me pillaron aquí, por los mofletes, y parecía Monchito", bromeó sobre su parecido con el muñeco de José Luis Moreno que tenía las mejillas rojas e hinchadas. A pesar del susto inicial, la hinchazón desapareció con el paso del tiempo al igual que los problemas de bruxismo de Alba Carrillo por lo que el tratamiento de bótox fue efectivo. La ex de Feliciano López disfruta de un verano tranquilo y soltera. Tras unos días en Ibiza con amigos, la colaboradora pasa los días en su pueblo con su familia y su hijo.