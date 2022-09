Que Raquel Lozano no ha terminado contenta tras la llegada de Omar Sánchez a 'Pesadilla en el paraíso' es algo que ya quedó patente en el primer programa del reality. En los primeros minutos de la gala, la ex de 'Gran Hermano' apuntaba a que había perdido la dignidad en el momento en el que Omar decía que entraba soltero. "Se aprovechó de mi", aseguraba. Ahora, Raquel ha explicado su punto de vista en el Viernes Deluxe donde ha aportado los más de mil mensajes que se intercambiaron Omar y ella para mostrar el motivo por el que ella se siente utilizada por el surfista pues, sostiene, le prometió un futuro juntos.



En este sentido, Raquel confesó que su relación -aunque ella misma matizó que era "un estarse conociendo"- no había sido de tres semanas como se había dicho en un primer momento, sino de dos meses, y señaló que fue el entorno de Omar quien lo filtró al programa de 'Ya es verano' donde Alba Carrillo informó de este tonteo.

Telecinco

"No digo que fuera él quien lo filtrara pero sí tiene una buena amiga que lo sabía que trabaja en este programa y el programa pudo determinar que fuera Alba quien diera la noticia", aseguraba Raquel apuntando a Alexia Rivas y respondiendo a los rumores que la acusaban a ella de haberlo contado.

Para mostrar todas las promesas, Raquel puso a disposición del programa la conversación de WhatsApp e Instagram al completo algo que los colaboradores la afearon: "son conversaciones privadas". Entre ellas se reproducía en el programa un audio de Omar donde, tras el reencuentro con Anabel, afirmaba que "le gustaba mucho y que quería estar con ella, y que todo lo demás era televisión". Asimismo, sobre la falta de cariño en la pareja durante sus momentos juntos, Raquel ha acusado a Omar de ser frío con ella por la calle durante este verano al querer vender la relación: "Cada vez que me acercaba a darle la mano o un beso, me decía 'son 20.000'", prometía Raquel a María Patiño quien se quedaba atónita ante la confesión.

Estas palabras no sentaron nada bien al entorno de Omar Sánchez e hicieron que Eleazar, mejor amigo del surfero, entrara en directo en el 'Deluxe' para desmentirla: "Lo que estás diciendo es mentira. El mejor ejemplo es que no querías tele y aquí estás", argumentaba el canario a lo que Raquel contestaba que "mis circunstancias han cambiado" y es que, según narraba, su jefa la ha echado del trabajo en el momento en el que la relación con Omar salió a la luz, una circunstancia con la que justificaba que ella no había sido quien lo había filtrado todo: "A mi no me interesaba que se supiera".