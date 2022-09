Steisy se lo está pasando divinamente en 'Pesadilla en el paraíso', y es que ella siempre ha sido una chica muy de campo, pero estos últimos días ha tenido un pequeño bajón al querer sacar una espinita que tenía clavada desde hace tiempo, y aprovechando que tenía a Juan Alfonso Milán a mano, novio de la estilista Paloma González ('Cámbiame'), con la que se lleva 'a matar', ha querido aclarar algunas cosas con él sobre ella.



Steisy y Paloma protagonizaron una sonada pelea hace unos años, cuando la ex estilista de 'Cámbiame' se metió con la granadina a través de sus redes sociales, algo que no le sentó nada bien: "Ella se enfadó conmigo. Yo estaba en la tele y no la conocía. Un día dijo que había que ver, que yo estaba en la tele, y ella, que tenía estudios y estaba cultivada, no. Vamos, que dijo que por ser tonta perdida no podía estar yo en la tele, y ella sí", se ha desahogado Steisy.

Juan Alfonso, sin embargo, le paraba los pies, porque no quería saber nada de malos rollos: "Cuando salgamos, vas, la saludas y fin de la historia", le ha dicho, dejando claro que por parte de su novia quizá no haya rencor alguno, pero Steisy necesitaba sacarlo todo y se sinceraba con otros compañeros como Pipi Estrada: "Yo ya lo he contado, ella estaba riéndose de mí con un amigo, haciendo vídeos en Instagram. Como si estuviésemos en parvulitos y estuvieran haciéndome bullying. Era de vergüenza. Tan abogada y tantos estudios… y es una deshonrada. Anda y vete a tomar por culo. Tengo todo guardado porque estuve a punto de denunciarla", ha revelado Steisy con las lágrimas brotando al recordar un episodio tan feo.

Paloma González le pide perdón a Steisy y cuenta su versión

La estilista no se ha quedado de brazos cruzados, y es que, siguiendo el paso de su novio por el programa, se ha dado de bruces con esta historia que ella apenas recordaba, y ha querido asumir su parte de culpa en Instagram: "Yo vi un programa en el que Steisy metió la pata y dijo 'haiga', yo me reí, pero no lo hice con maldad, no tenía muchos seguidores y pensaba que no iba a llegar a ningún puerto. Le llegó y le sentó mal, pues mira: yo pido perdón", ha dicho la estilista, que también añadía: "Aunque yo tenga una carrera de Derecho, no soy la más lista, yo también me equivoco. Soy laísta, leísta y todos los 'haters' cuando pueden me atizan por eso".

A Paloma no se le caen los anillos por pedir perdón: "Me disculpo, pido perdón, no tengo nada contra Steisy", aseguraba. "A veces se meten conmigo y no me molesta tanto porque entiendo que cuando uno sale en la tele está expuesto a críticas. Si le dolió, pues perdón, que tengan un buen concurso, que sean felices y a mí que me dejen tranquila, que yo me dedico a lo mío y no molesto a nadie", añadía también.

Aún así, Paloma espera que su perdón no caiga en saco roto, y es que la pelea, aunque la inició ella, se puso muy fea en un abrir y cerrar de ojos y las dos se dijeron cosas muy hirientes: "Ojalá ella cuando salga me pida a mí también perdón por las historias que me dedicó llamándome de todo. Que yo también tengo corazón", ha recalcado. ¿Estará Steisy por la labor?