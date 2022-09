Hace escasos cinco meses que Hugo Paz y Marina Ruiz decidieron poner fin a su relación, algo que pilló totalmente por sorpresa a sus seguidores. Tras dos años de historia y planes de futuro, todo finalizaba justo después de que Marina se trasladara al Puerto de Santa María dejando atrás Córdoba: "No me preguntéis por qué, yo allí no me hallaba. Yo soy una persona sociable, de hacer amigos en seguida... y allí no me nacía. Me encontraba triste. Yo toda mi vida la tenía hecha en Córdoba, y después de 6 años, era como empezar de cero", aseguraba en su canal de Mtmad.

Ahora, Marina ha confesado a Omar, con quien ha comenzado una relación en Pesadilla en el paraíso, que ha sufrido mucho por amor y no quería volver de nuevo a caer, algo en clara referencia a Hugo. Ahora, este ha acudido al debate del reallity para poder hacer frente a las críticas de la defensora de Marina, quien señalaba posibles infidelidades del ex concursante de 'Supervivientes' como motivo de la ruptura.

Telecinco

"Ha sido una relación que ha llegado a su fin porque no daba a más, ha sido un final porque no daba a más, pero no ha habido terceras personas", se defendía Hugo en los primeros minutos de programa. "No ha sido solo un error por lo que ha terminado la relación, sino uno detrás de otro", contestaba Paula, amiga de Marina, quien aseguraba haber sido el paño de lágrimas de su amiga durante este tiempo: "la he tenido muchas horas, muchos días al teléfono llorando".

Telecinco

Pero si algo ha dado de qué hablar en el plató de Pesadilla sobre esta relación ha sido una lavadora, y es que las amigas de Marina aseguraban que ella le había comprado la que Hugo tiene en su piso porque no tenía: "Ella ha sido la del dinero, tengo la factura", señalaba Paula, "sé dónde has comido, adónde has salido, qué has bebido...". "Gracias a Dios tengo suficientes cosas porque a mi no me tiene que mantener nadie. A ver si iba a estar con una persona millonaria y no lo sabía", aseguraba Hugo Paz.

No obstante, Paula señalaba que no era cosa de dinero, sino que a Marina le hacía daño cómo la trataba: "Marina no estaba totalmente enamorada de ti: por la falta de atención, infidelidades, tocar culos cuando no le mandan...".