La relación entre Omar y Marina va creciendo a cada paso. A pesar de que hay auténticos detractores, como el primer expulsado de Pesadilla en el paraíso, Pipi Estrada, los granjeros están demostrando que su relación va en aumento con grandes confesiones entre las sábanas de las camas que han compartido y es que han pasado varias noches juntos haciendo viviendo su primer beso o sus primeros abrazos, aunque nunca ha pasado nada más y es que, Omar siempre ha confesado que prefiere poner el freno y no hacer lo que hizo su todavía mujer, Anabel Pantoja en Supervivientes con Yulen con quien ahora disfruta de todo tipo de viajes. "No quiero hacer nada por respeto a mi familia", ha asegurado en varias ocasiones a las cámaras. Sin embargo, esto parece haber cambiado por completo dando un giro que ha sorprendido, para bien, a Marina.

Telecinco

Mientras que ambos disfrutaban abrazados en una de las camas de la habitación compartida, Marina ha sorprendido a Omar dándole tres colgantes como regalo para que le den suerte, la pareja se puso cariñosa. "Pensaba que los problemas que tenía fuera eran muy importantes pero me he dado cuenta de que no", comenzaba a reflexionar el canario en relación con Raquel Lozano, quien ya ha opinado de la relación de su ex con Marina así como a su divorcio en ciernes. "Voy a disfrutar aquí de todo", dejaba claro pidiendo perdón a su familia por adelantado. Tanto es así que el canario ya ha pedido la primera hora sin cámaras con Marina para dar rienda suelta a su cariño.