Beatriz Trapote pisaba por primera vez el plató de Pesadilla en el paraíso y lo hacía con fuerza. La mujer de Víctor Janeiro ha debutado después de tres semanas de programa en la primera gala en la que se ha conectado en directo con la granja de Cádiz. Así hemos visto conexiones con José Ortega Cano y Gloria Camila o el cara a cara entre Israel y Mónica Hoyos, y una conexión en directo de la periodista y su marido para darle ánimos con mucho éxito: "Quiero que venga a animarnos a todos", bromeaba Lara después de la conexión.

Mientras que en un principio ambos se emocionaban, la periodista tiraba de la conversación dando ánimos a su marido: "Tienes que seguir así en esa línea, no eres una persona conflictiva", señalaba Beatriz quien le pedía sacar la garra que tiene: "Saca ese orgullo tuyo, coge fuerza y llega a la final".

Telecinco

"Está todo el mundo orgulloso de ti, tu madre no se pierde un programa, tus hermanos...", subrayaba Beatriz. Emocionado, Víctor Janeiro confesaba que tenía ganas de salir para abrazar a sus hijos, de los que espera ser su héroe, y a su familia, a lo que Beatriz respondía rápidamente: "No, no, tú ahí hasta la final. Tú tienes que ir a ganar, que ganas todo, ir para nada es tontería y trae dinerito a casa. ¿No sufrí yo en los partos? Pues esto igual", confesaba.

"Sé que para ti el motor son tus hijos y tu familia. La cafetería va de lujo. Yo tiro adelante con los negocios, los tres niños, la cafetería, con todo", añadía Beatriz para cerrar la conexión, tras lo cual recibía críticas por parte de Marta Peñate, Alexia Rivas y Alejandra Rubio. "Si a tus hijos les pones imágenes de Víctor, ¿qué les has puesto? ¿Una imagen y media?", decía Alejandra.

Aunque la crítica más fuerte venía de Marta Peñate: "no me meto con él por su personalidad, sino porque es un chapas", aseguraba, "le has dado toda la energía que él no tiene y encima le animas para que gane el concurso y que os lo llevéis calentito". Una crítica que Beatriz respondía enérgicamente criticando su look y su actitud: "llevo mucho más tiempo que tú en televisión y no me vas a decir cómo se hacen las cosas". Algo que fue afeado por su prometido, Tony Spina.

Beatriz que tiene que ver defender a tu marido y lo primero que dices es llevo más años que tú en la tele? Que pasa que no se puede opinar? Se nota que llevas tiempo sin ir, por eso te lo quieres hacer todo hoy… #PesadillaDebate3 — Tony Spina (@Tony_Spina) September 25, 2022

Pero Peñate no se quedaba callada tampoco: "Con todos los años que llevas en la televisión, no te das cuenta de que esto es un reality que sí que hay que estar con los animales y recoger mierda pero si lo hicieran todos, qué aburrimiento".

En esta línea, Alexia Rivas pedía que Beatriz entrara en la granja, criticando que "para hacer trabajo de granjas nos vamos a la granja escuela. Se puede dar contenido haciendo gracia, saliendo en los vídeos". Algo que Trapote ponía en cuestión: "si no te metes en la cama a hablar con alguien o te peleas no haces vídeos", en este sentido defendía que "es que Víctor no es de grupitos. Si es un reality de conflictos, os habéis equivocado".