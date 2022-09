Vivir en el campo tiene su parte buena y su parte mala, y si eres demasiado urbanita, te recomendamos que no pises mucho la naturaleza, porque te puedes llevar sustos tan grandes como el que se han llevado hace unas escasas horas Steisy y Gloria Camila Ortega en 'Pesadilla en el paraíso'. A pesar de que las dos tienen experiencia en el campo (Steisy se crió con una familia muy humilde en Granada y la familia de Gloria ha tenido grandes fincas con cuadras y animales), parece que aún no saben a dónde han ido... y en mitad del campo se han encontrado (oh, sorpresa) ¡una rata!



Ha sido en la zona de aves donde, de repente, las dos se han puesto a gritar como locas: "ES PEQUEÑA, ESTÁ EN LA CAJA AZUL", explicaba Gloria fuera de sí. "Joder, macho... ¡¡AAAH, SÍ!!", se llevaba el susto después Steisy, antes de que su compañera pudiera hacer nada. Las dos se han quedado mirando al pequeño animalito sin saber qué hacer, así que han optado por dejarle a sus anchas y huir. "¡No toques eso!", le advertía la de Granada a la hija de Ortega Cano.

Mediaset

Tal era el pánico y la que estaban liando, que hasta sus compañeros se han alertado. "¿Qué os pasa?", preguntaba un Marco Ferri que llegaba con miedo a saber lo que se iba a encontrar... y en cuanto le decían que era un ratón, respiraba tranquilo: "Aaah, bueno... pero eso no muerde". "Es un ratón... si fuera una rata se te tira, pero un ratón no hace nada", añadía Marina, quitándole así hierro al asunto... aunque a Gloria le costara estar al borde del infarto: "No era muy grande, pero daba un poco de repelús", explicaba después; "No sé si era la madre del ratón, la prima o la abuela... pero era una rata porque se escuchaba fuerte", añadía, para afirmar después que va a estar tiempo "sin pasar por la zona de aves". ¡Vaya par...!

Mediaset