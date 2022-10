En Pesadilla en el paraíso se puede pasar del amor al odio en un momento, y si no que se lo digan a Omar Sánchez y Marina. Pero los que también han experimentado este giro han sido Dani G y Daniela quienes en un principio sentían una atracción sexual que parece haberse disipado después de la convivencia. Ahora que Dani G se decanta más por Patricia Steisy, la periodista está cada vez más alejada del que ha sido capataz esta semana, conformando una amistad más cercana con Xavi, quien alardea de estar en contra de toda la casa y querer "limpiar la granja de personas tóxicas". Una amistad que se ha forjado más después de que Dani G se saltara las normas desatando una monumental pelea con Daniela en la que se veía involucrada también Gloria Camila.

"Me parece de mala educación que una cosa es que no tengamos afinidad y otra cosa es que saques el vino de tu habitación y des un vaso a gente delante de mi pero no me ofrezcas", le echaba en cara a Daniela, recordando que no era cuestión de que la ofreciera un vaso, que también, sino que estaba saltándose las normas. "Bajo mi perspectiva, no es de buena educación", aseguraba Daniela, "una perspectiva que es errónea", apuntaba Dani G haciendo estallar a su compañera.

La bronca era tan grande que la periodista se veía superada por la tensión al verse acorralada después de que Gloria Camila se pusiera de parte del capataz. Al salir, Steisy iba a consolar a su amiga que, finalmente, se sentía como se separaba del grupo acercándose más a Xavi. Finalmente, la dirección sancionaba a Dani G eliminándole de la prueba por la inmunidad a pesar de ser elegido por Steisy.