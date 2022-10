Para que la relación de Omar y Marina en 'Pesadilla en el paraíso' ha dado un vuelco total. Después de haber vivido unas semanas muy dulces en el inicio de su relación con su primera cita romántica, la entrada de Raquel Lozano ha supuesto un shock para la pareja que ha sufrido una de sus peores broncas tras la que, incluso, Omar ha dado por muerta su relación.

Todo ha empezado por una broma de Omar y Dani G con Gloria Camila. Ambos concursantes hablaban con la hija de José Ortega Cano admirando su físico. "Cuando entré aquí no pensaba que eras tan guapa", comentaba Omar Sánchez, a lo que Gloria se sentía en un primer momento algo incómoda pero, más tarde, continuaba con ellos en la cocina mientras Dani G apuntaba que "si me llegas a decir que estás mal con tu novio o soltera, te hubiese entrado", algo que apoyaba Omar. Una conversación que Marina escuchaba desde la puerta.

Omar Sánchez confiesa a Steisy que su relación con Marina está rota. Telecinco

Pasados unos minutos, Marina le decía que se había picado con esa conversación y le pedía a Omar que lo dejara estar, aunque él seguía con el tema, algo que molestaba a Marina que se largaba. Más tarde, Steisy intentaba mediar en la pareja lo que hacía que Marina confesara que se sentía el descarte de 'El Negro' pero mientras lo hablaban, el canario no se tomaba en serio a su compañera haciendo que ella estallara contra él: "Basta ya, ¡déjalo! ¡Déjame en paz! Basta ya", gritaba mientras entraba en la habitación dando un golpe en la puerta. "Nuestra relación está muerta", apuntaba Omar a Patricia Steisy.

Más tarde la cordobesa, aún con el enfado encima, despotricaba del canario con Daniela: "Me prometí que nadie más me iba a volver a haber así. Él será Omar Sánchez, yo soy Marina Ruiz Mora, no soy el ex de nadie. Estoy aquí por mi y no voy así por la vida... y cada vez va más con pecho palomo". Tan grande fue el enfado que Marina quitaba las sábanas de Omar de su cama: "Si me echas las sábanas de tu cama no duermo contigo ni hoy ni mañana", respondía 'El Negro' a lo que la cordobesa confesaba que le parecía bien. No obstante, las aguas volvieron a su cauce tras una dulce conversación.