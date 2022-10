La Pesadilla en el paraíso se ha truncado para Omar Sánchez y Marina Ruiz. La pareja estaba viviendo feliz el inicio de su relación a pesar de protagonizar algunas broncas a causa de las relaciones anteriores del canario, puesto que precisamente este era el mayor temor de Marina: enfrentarse a Raquel Lozano. Algo que precisamente va a tener que hacer en las próximas semanas puesto que la ex de Omar ha entrado en la granja como concursante de pleno derecho tras la renuncia de Nadia Jémez. Una entrada que, como era de suponer, no ha gustado nada a la pareja.

La propia Raquel Lozano aseguraba a Lara antes de entrar que era consciente de que esta situación podría suponer un shock grave para Omar pues "fue una de las cosas que me dijo: tú no vayas". No obstante, subrayaba que Omar, que según ella está fingiendo su relación con Marina, "no puede ser ni un amigo ni una pareja, será un compañero incluso con un poco de recelo".

Telecinco

Después de hablar sobre cómo enfrentaría a Raquel al salir del concurso, Omar veía a su ex aparecer en la granja de Cádiz: "No me lo puedo creer", aseguraba el canario mientras Daniela, a su lado, añadía: "creételo porque ahí está". A su lado, Marina se llevaba las manos a la cabeza sorprendida de que pudiera entrar en el concurso, y es que Raquel entraba directamente con el hacha de guerra. "Se ve que yo tenía razón en todo", decía la ex nada más verla. "¿Por qué preguntabas a Marina a personas en común?".

Telecinco

Así, la ex 'Gran Hermano' echaba en cara al canario no haber sido claro con ella y haber dejado la relación con un mensaje de "nos vemos a la vuelta", algo a lo que Omar añadía una frase que Raquel negaba que estuviera. Una conversación que tenían delante de Marina y Daniela sin ningún tipo de pudor. "Si esto está claro, tú te has enganchado más de él y él no ha estado lo suficientemente tajante con ella", explicaba Marina; "perfectamente, buen resumen", respondía Raquel.

Parece que la entrada de la ex de Gran Hermano ha dado un vuelco a la relación entre Omar y Marina puesto que la chica ha comprendido a Raquel: "entiendo que esté mal porque estaba más pillada que tú y no fuiste tajante".