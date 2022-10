Tras el anuncio de su ruptura con Laura Escanes , su pareja durante los últimos años y madre de su hija Roma, el presentador de 'Todo es mentira' tira de sentido del humor para afrontar su separación y todas las noticias que genera el fin de su relación matrimonial.con la que ahora comparte su tiempo.

"Os presento a mi nueva ilusión. No es de hablar mucho, pero hay que saber leerla. Nos conocemos desde hace años, y cada vez que nos reencontramos surge la chispa del primer día. Nadie como ella para pasar página. Por favor, no nos saquéis fotos, que no le gusta que la juzguen por su aspecto. Os iré contando", escribía junto a la imagen de su nueva ilusión que no es otra que un montón de libros de lectura sobre una de sus figuras favoritas: Johan Sebastian Bach, uno de los mejores compositores de música clásica. Laura Escanes ha sido una de las primeras personas en reaccionar al post con unos emoticonos mientras que otros como Irene Junquera le han pedido prestada algunas de las obras de Bach.

Solo unas horas antes de esta 'presentación oficial' con la que bromeaba Risto Mejide, Laura Escanes desmentía tener nueva pareja después de que se la relacionara con el youtuber Míster Jägger. "No tengo pareja, pero prefiero no dar declaraciones ni entrar en este juego. Estoy agotada", decía la influencer al diario 'La Razón'. El pasado 2 de octubre, la ex pareja celebró el tercer cumpleaños de su hija Roma. La creadora de contenidos compartió varias imágenes de la fiesta y el presentador hizo lo mismo demostrando que, a pesar de la ruptura, su relación es buena y que la pequeña que tienen en común siempre será lo más importante para ambos.

