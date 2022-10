Toñi Moreno ha tenido siempre un secreto que le ha costado sacar a la luz, pero justo ahora ha sido el momento cuando ha decidido contarlo a los cuatro vientos. La presentadora se ha sincerado en el marco de un acto benéfico para la Fundación Pasqual Maragall -que financia proyectos para la investigación contra el alzheimer-, donde ha revelado, nada más y nada menos, que de niña (e incluso de adolescente) tuvo en mente un futuro muy claro para ella: quería ser monja. De hecho, estuvo a punto de coger los hábitos, pero la vida le llevó por otros derroteros.



La de Sanlúcar de Barrameda ya contó hace años en una sección de 'Sálvame' -que protagonizaba Belén Esteban con su recién estrenado carnet de conducir- que la situación económica en su casa le obligó muy pronto a ponerse a trabajar para llevar un sueldo a casa, y fue entonces cuando comenzó su carrera televisiva. "Me lo planteé de verdad. Yo había estado en un colegio de monjas y tenía a la hermana Blanca idealizada. Yo quería ser ella. Incluso me planteé irme de misiones. Afortunadamente, luego reculé, porque yo creo que no hubiese sido mi vocación", ha revelado ahora sobre ese sueño de infancia que aparcó en plena adolescencia, y que no había querido contar hasta ahora "por pudor".

Gracias a ese cambio, Toñi se dio cuenta de que lo suyo era la comunicación, y esa vocación le ha llevado por las grandes cadenas de nuestro país haciendo de todo delante de las cámaras como presentadora, colaboradora o reportera. Ahora, desde el 'cerrojazo' del programa 'Déjate querer', Toñi ha experimentado con un valor en alza, los podcasts, y está encantada con el suyo en la plataforma 'Cuidkers', que ha estrenado este mismo verano tras su operación de rodilla.