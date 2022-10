This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Hace menos de un mes que supimos la noticia de la ruptura de Laura Escanes y Risto Mejide. ya que llegaba tan solo dos días después de una de las confesiones más íntimas de la influencer sobre su relación con el presentador . Eran una de las parejas más sólidas del panorama nacional y su ruptura ha supuesto un 'shock' para sus fans. Ambos, por sus redes sociales ya explicaron que, a pesar de la separación, se guardan un cariño inmenso y que harán todo lo posible para que la familia que habían formado no se rompa.Hace unos días, Laura Escanes reaparecía en el photocall de la revista Forbes, y la influencer volvía a aprovechar para dejar claro que su ruptura con Risto no tiene nada que ver con terceras personas:pero prefiero no dar declaraciones ni entrar en este juego. Estoy agotada. Lo estoy pasando mal, pero nadie se muere de amor y tenemos que seguir adelante".y poco a poco la ex pareja va volviendo a la normalidad centrándose en lo que les hace feliz realmente. Mediante una publicación en Instagram, Laura Escanes mostraba a sus seguidores lo que realmente le saca una verdadera sonrisa y le llena el alma.

"El otro día vi una foto de alguien en pinterest sobre las cosas que le hacían feliz… y me animé a empezar la mía", escribía la influencer. En ese listado se pueden ver cosas como: ir al cine, comer palomitas, escuchar reír a Roma, fluir... Muchos son los pequeños detalles que hacen feliz a la joven.