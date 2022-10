Eugenia Osborne desvela si sus hijos ya conocen a su novio, Miguel Barreiro. Fue el pasado agosto cuando la hija de Bertín Osborne comenzó su relación con este profesor universitario y, en la fiesta celebrada por el whisky 'The Macallan' en Madrid, comentó el buen momento personal y laboral que atraviesa. "Mi vida está en un momento muy bien, muy dulce, con los niños felices, muy sanos. Tengo una familia maravillosa que está toda sana y se va haciendo más grande con mi sobrina y en el trabajo también". Aunque reconoce que le cuesta hablar de su nueva relación, Eugenia, que tiene el mejor truco para tener buena cara, asegura "estoy ilusionada" y habla maravillas de su pareja. "Es una persona encantadora, muy interesante y buena persona que es lo que me importa, tener buenas personas a mi alrededor", dice.

Eugenia Osborne, que se separó de Juan Melgarejo, padre de sus hijos en julio de 2021, habla de su novio Miguel Barreiro y desvela si éste ya conoce a sus hijos. "No todavía no, vamos despacio" y revela qué le dijo su padre, Bertín Osborne, cuando le comentó su nueva relación. "Mis hermanas sabían algo pero mi padre no y tuve que hablar con él. Mi padre siempre ha sido súper respetuoso y nunca se ha metido y me dijo me parece fenomenal, con que tú estés bien ya está", afirma y aclara si sus hermanas ya le conocen. "Sí alguna pero él no vive en España. Nos vemos cuando se puede", cuenta.

Gtres

Eugenia Osborne coincidió con Fabiola Martínez, ex de Bertín Osborne, en la fiesta y dejó claro que su relación es estupenda. "Fabiola y yo hablamos mucho y nos vemos un montón y vamos a brindar con whisky juntas. Va a ser una relación para toda la vida porque somos familia. La semana pasada, estuvimos dos días juntas una viendo el desfile y luego tomando un 'brunch' con Carlitos y mis niños, yo es que la adoro", declara.

Eugenia Osborne también habló del cambio físico de su padre que ahora luce músculos. "Mi padre se ha puesto las pilas y está estupendo, es sorprendente la edad que tiene y lo bien que está y le veo súper bien y súper calmado, veo que ha madurado, el hecho de verse bien y tan fuerte le motiva y le hace más feliz" y se muestra feliz con su última sobrina, Micaela, hija de su hermana Claudia. "Hoy he estado con mi sobrina, es una monada, tan simpática, no llora, no molesta. Los padres están con la baba, están todo el día con la niña encima y yo le digo veréis más adelante", bromea.