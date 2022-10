Patricia Steisy ha cambiado radicalmente en Pesadilla en el paraíso. Después de "abrir los ojos" con Dani G tras una dolorosa conversación con su novio, Pablo Pisa, algo que está intentando que también haga Bea Retamal, y es que la ex da Dani G está cada vez más enganchada de su compañero. "No quiero quererle, pero le quiero", aseguraba a cámaras la concursante que, aunque empezó en el concurso cantándole las cuarenta por cómo se fue de su casa, la ex pareja está cada vez más cerca a pesar de que no han terminado con las broncas.

"Si yo fuera tu hermana, te sacaría de aquí y te llevaría a la otra punta de España", gritaba Patricia Steisy a Bea Retamal pidiéndole que abriera los ojos y se alejara de él como ella había hecho, algo que ella confesaba que sabía que lo tenía que hacer pero veía imposible puesto que sigue enamorada de él, aunque él haya confesado que no lo está de ella.

Telecinco

A pesar de todo, ahora Dani está entregado a darle una segunda oportunidad a su ex debido a los momentos dulces que comparten. Por eso, ambos se sentaron para hablar tranquilamente: "Si decidimos darnos una segunda oportunidad, hay que cuidar nuestras cosas. Si lo hacemos es estando tan preparados para que yo me crea que puedo estar tranquilo y ser feliz contigo. Si me estoy planteando tener una segunda oportunidad...", aseguraba Dani. "Bueno, hasta que no lo tengas claro, no me des ningún beso ni nada", respondía Bea. La respuesta de Retamal hacía que su ex le echase en cara que le hubiera besado la noche anterior, haciéndole estallar a ella nuevamente.

Más tarde ella confesaba que tenía que cambiar la forma de hablarle, "los insultos sobran", para más tarde preguntarle a qué aspiraba en la vida: "quiero seguir evolucionando profesionalmente en la tele", respondía Dani a lo que ella contestaba que "la tele no es una profesión". Una respuesta que hacía que Dani fuera el que estallara: "Tú tienes el canal de Mtmad que ha hecho daño a tus parejas. Has preferido el dinero de Mtmad a tu pareja, no solo conmigo sino con otros también".

La tensión entre ellos es tal que rápidamente Bea se levantaba para irse aunque esa misma noche, ambos volvían a hablar entre las sábanas cediendo a la pasión. "Te acompaño en el sentimiento", le decía Steisy a Bea a la mañana siguiente al enterarse ante la carcajada de Bea. Y es que todos en la granja opinan que ella se está equivocando. "Todo vale para quedarse, ¿no?", le decía directamente Isra a Dani quien respondía con un tímido y cabizbajo "la quiero".