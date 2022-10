Dani G ha protagonizado la semana en Pesadilla en el paraíso. Después de haber sufrido la ruptura total de su relación con Steisy, parece que la llama ha vuelto a surgir entre él y Bea Retamal. La influencer entraba hace tan solo una semana en el reality con el hacha de guerra en la mano cargando contra él por su relación la ex gogó y lo cercanos que se encontraban. Sin embargo parece que lejos de romper del todo su atracción, las discusiones, verse apartado de Steisy, y estar obligados a hacer las tareas diarias juntos, se han acercado aún más de lo que estaban... mucho más.

La pareja rompía el pasado mes de marzo aunque, nada más llegar a Cádiz, Bea revelaba que habían estado hasta el mes de agosto viéndose aunque sin ningún tipo de compromiso. Esto hacía que los primeros días de convivencia fueran muy duros generando más de un ataque de ansiedad de Bea Retamal.

Telecinco

"Nos vimos seis veces puntuales en verano y antes de verano fui yo el que dijo que quería verla", explicaba Dani G sobre su situación; "nunca hemos tenido la intención de volver y quiero hablar con ella para saber qué se quedó en el tintero". "Siento que ha jugado conmigo hasta que él ha querido o lo ha necesitado", explicaba Bea Retamal, "él me conoce muy bien y sabe cómo llevarme al límite".

Aunque ambos confesaban que no era posible resurgir la relación, la pareja ha relajado la tensión abriéndose a volver: "nos llevamos bien a las 12 y a las 12 y media nos estamos matando... somos así". Y es que ambos tuvieron la conversación pendiente que necesitaban. "Estoy enamorada de él aunque no quiero", apuntaba Bea, "no quiero quererlo, pero sí lo quiero".

Telecinco

Todo se relajaba cuando Dani enseñaba a ordeñar a Bea en medio de risas. "No sé qué me pasa con él, no lo supero", confesaba Retamal. Cuando estaban solos en la habitación, Dani confesaba que la había echado de menos y Bea le echaba en cara su comportamiento: "por eso venías, te saciabas y te ibas, ¿sabes cómo me sentía yo luego?". Una conversación que finalmente daba lugar a cariños por parte de Dani que terminaban en una noche de pasión.

"Yo gracias a ella he sabido lo que es el amor. Me hizo olvidarme de todo lo que tenía y era mi felicidad. Luego vinieron los tormentos pero es que ahora, viéndola ahora veo a la niña de la que me enamoré en su día, ¿me he desenamorado de ella en algún momento? Igual no. Estamos en el mejor sitio y en el mejor momento para averiguarlo", confesaba Dani G, unas declaraciones de las que dudan todos sus compañeros ni de Pablo Pisa, novio de Steisy, que criticaba la relación en el exterior.

Telecinco