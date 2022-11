Tania Medina ha confesado que está muy preocupada por su salud capilar. Aunque parezca que los famosos tienen vidas, en muchas ocasiones, perfectas, no hay nada más lejos de la realidad, y algunas celebrities guapas, con éxito, cuerpazo, pareja y mucho cariño en sus vidas también tienen momentos de bajón e incluso de preocupación, y es lo que le está pasando a la ex superviviente: si hace unas semanas confesaba que tenía problemas con su cuerpo que estaban derivando en problemas con la comida, ahora ha revelado en su canal de mtmad las preocupaciones no cesan, y ahora están afectando a su pelo.



La novia de Alejandro Nieto ha confesado que se le está cayendo el pelo. Ella mejor que nadie sabe que eso es algo que va por épocas, pero ahora está perdiendo más volumen de lo normal y se está preocupando: "Nunca se me ha caído tanto y no me gusta. Me he comprado unas pastillas naturales con colágeno y demás, para reforzar el cabello, porque he perdido mucho", ha contado mientras enseñaba un buen manojo de pelos tras planchárselo en cámara. Un grave problema al que está intentando, así, poner remedio cuando está ya organizando su boda con Alejandro.

Mediaset

Estos no son los únicos problemas de salud que han afectado a Tania en los últimos años, y es que también ha confesado que en plena adolescencia sufrió un gran brote de acné cuando pasó una época de ansiedad y depresión: "Aprecio mucho la piel que tengo ahora y la cuido porque no quiero volver a lo de antes. He tenido mucho acné a los 18-19 años, cuando me fui a vivir a Italia. Estuve bastante mal, y eso se reflejó en mi cara. Por eso es importante estar bien mental y psicológicamente, porque eso se va a reflejar en nuestra piel. Ahora lo tengo súper controlado", ha contado. Sin embargo, eso es ahora, porque en aquella época lo pasó realmente mal: "Me afectó mucho a la autoestima, porque al final no quería ni salir, no entendía muy bien por qué me pasaba eso... así que me tocó aceptarme y cuidarme con profesionales".