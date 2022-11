Omar Sánchez ha sido el último de los expulsados en Pesadilla en el paraíso. Después de dos meses completos encerrado en la granja de Cádiz y vivir un auténtico romance con Marina Ruiz, ha acudido al plató donde, antes incluso de entrar ya ha sido protagonista de una bronca entre su novia y su ex, Raquel Lozano quienes se encontraban en plató.

Durante la entrevista, había una frase que hacía estallar todo. "No hemos visto películas, pero si hemos hecho películas", ha bromeado Omar Sánchez con el presentador, un comentario que hacía saltar directamente la guerra entre Marina y Raquel Lozano que se gritaban por sorpresa y a espaldas de Carlos Sobera, lo que hacía que él se girara y preguntara qué había pasado. "¿Qué ha pasado?", preguntaba sorprendido el vasco.

Telecinco

"Que está haciendo comentarios por lo bajini y no se calla", aseguraba Marina muy dolida con Raquel. "Solo he hecho un comentario 'para película la tuya'", explicaba Raquel, un comentario que ella no veía para tanto porque lo había dicho por lo bajo pero, al estar Marina al lado lo había escuchado. "Con ella no tengo ningún conflicto, y teníamos una relación cordial pero me ha sorprendido que ahora que sale él está a la defensiva".

"Si tienes un novio, céntrate en tu novio y deja a Omar en paz", le espetaba Marina a Raquel, lo que hacía que esta la pidiera que no hablara más de su novio. "Yo tengo un trato cordial con ella, pero si dice estas cosas no me puedo quedar callada", contestaba Marina a la ex de Omar. Ante esto, Carlos Sobera se veía obligado a intervenir: "Vamos a hacer esto elegante, calmado y adulto, y si no sabéis, caminito de casa y me quedo solo con Omar"

Telecinco

Acto seguido, Sobera aplaudía la postura de Omar, que se quedaba en silencio desde la sala VIP mirando el altercado: "Cada día te admiro más, la gente dice que no tienes sangre, pero no, eres como John Wayne, impertérrito".

Pero esto no quedaba así y es que al paso del siguiente vídeo, el cuchicheo entre ellas seguía. "No te rías, deja de reírte", le pedía Raquel a Marina. "Mira, Raquel, no parece que te vayas a casar, estás muy amargada, deja a la chavala", le recriminaba Steisy quien había tomado la palabra para hablar de la relación entre Danna y Manu. "Me parece un golpe bajo cuando luego me vas pidiendo perdón por WhatsApp", le respondía Raquel a lo que Steisy apuntaba que "pedir perdón no era dar la razón". Y es que hasta Beatriz Trapote afeaba a Raquel Lozano haber hecho ese comentario en voz alta.