El tonteo que se traen Alba Carrillo y Jorge Pérez es el tema del momento: los dos colaboradores de 'Ya es mediodía' no han podido evitar caer en la tentación, y aunque aseguran que no se han llegado a besar, las imágenes que se han visto en la fiesta de la productora Unicorn dejan muy claro que entre ellos hay mucho fuego... y que han estado a punto de quemarse. El ex guardia civil ha intentado enmendar su error admitiendo que 'se le fue de las manos' el tonteo con su compañera, alejando también todo rumor de crisis en su matrimonio, pero ha habido unas palabras que no ha todos han convencido, y una de las que ha querido reprobárselas ha sido Belén Esteban. Entérate de lo que ha pasado dándole al 'play' al vídeo superior'.



La colaboradora de 'Sálvame' ha entendido a Jorge después de que éste haya aceptado su error, "el más grande de mi vida" dijo, pero sus palabras sobre que hay quienes se están 'subiendo al carro' para aprovecharse de la situación han dejado a algunos, como Belén, patidifusos, y es que la colaboradora le ha reprochado ese comentario dirigido hacia compañeros de la cadena cuando él trabaja opinando y hablado en la sección de sociedad de un programa de televisión.

La propia Alba Carrillo tampoco se ha quedado callada: ella misma utilizó sus redes sociales para defenderse de quienes la acusaban de querer liarse con un hombre casado, unos comentarios totalmente fuera de lugar, ya que ella es una mujer soltera, y también quiso dejar claro que lo suyo con Jorge fue "un error" y un momento 'de confusión' en el que admite, como él, que a ambos el tonteo se les fue de las manos: "Esto no es una relación paralela, ni él está enamorado de mí ni yo de él, ha sido solo un momento en el que dos amigos nos confundimos". Ella, además, llegó a mostrar cierto enfado con él: "Lo del juego peligroso no entiendo qué significa me gustaría que lo explicara. Estoy escuchando cosas de él que no me están gustando, pero me voy a mantenerme tranquila [...] Tengo que ser honesta. Estoy un poco disgustada. He oído cosas que no me gustan", señaló, molesta.