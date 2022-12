¿Se le está yendo de las manos su última polémica a Alba Carrill0? La colaboradora está en boca de todos en los últimos días: su lío con Jorge Pérez, y la posterior noche que pasó con él en casa de Marta López, ha supuesto una división de opiniones en Telecinco y también entre los telespectadores, y la presión cada vez es mayor. Alba no para de enfrentarse a críticas de unos y otros, a nuevas informaciones y detalles que la desestabilizan, y tiene los nervios a flor de piel, como demostró hace unos días en el programa 'Fiesta'. Todo ello podría pasarle factura, y su ausencia en el show el pasado domingo ha preocupado a muchos, especialmente a Emma García, presentadora del espacio. Dale al 'play' al vídeo superior y entérate de todo.

La colaboradora no acudía a su puesto de trabajo, y este detalle dejaba con cierta desazón a Emma, que contaba con preocupación que habían contactado con ella pero "está agobiada y ha tenido que ponerse su madre al teléfono". A pesar de que ella no estaba presente, el tema era central en el programa, y minutos más tarde se conocía la noticia de que Alba había tenido que acudir al hospital, aunque por el momento se desconoce el motivo exacto (todo apunta a una fuerte crisis de ansiedad), y ni siquiera ha publicado nada en las redes sociales.

Este duro episodio se suma al accidente que la modelo sufría hace unos días y que también la mandaba al hospital: una caída en los estudios de Mediaset la dejaba con el brazo en cabestrillo por una rotura en la cabeza del radio: "Fue con un cable de un secador. Lo tenía enredado en el pie y al ir a levantarme para pasar a maquillarme... fue un trastazo importante. Me mareé un pelín del dolor, pero yo pensaba que había sido del golpe, porque tampoco me he roto nada nunca...", contó tras su visita al hospital. Ahora, Alba tiene un nuevo problema 'de faldas' ante ella del que no se sabe cómo saldrá, aunque parece que las consecuencias podrían dejarle tocada un tiempo, y es que vive todo con más intensidad de la que su cuerpo puede aguantar, a juzgar por ese cuadro de ansiedad que la habría llevado a Urgencias este fin de semana. Jorge, por su parte, ya ha anunciado demandas y replantearse su futuro en televisión...