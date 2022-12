Dicen que, cuando uno es famoso, hay que tener mucho cuidado con las palabras que uno elige cuando habla en público, porque pueden dar lugar a equívocos, pero parece que Pilar Rubio no ha tenido muchos miramientos a la hora de responder a la Prensa en las últimas horas. Este pasado lunes por la noche, los rostros más mediáticos de Antena 3 se juntaron en Madrid para celebrar una singular fiesta de Navidad, y allí no podía faltar la Prensa para que todos ellos nos pusieran al día. Pilar viajó a Madrid desde París porque no quería perdérsela, y de hecho confesó que tenía "muchas ganas" de reencontrarse con antiguos amigos y compañeros.



Los reporteros allí congregados no perdieron la oportunidad de hacerle algunas preguntas de lo más mordaces a sabiendas de que en la reciente fiesta de la productora Unicorn se forjó el tema del momento, el tonteo de Alba Carrillo con Jorge Pérez -una historia que se reafirmó con el polígrafo de 'Sábado Deluxe'-, y aunque Pilar se quiso mostrar muy correcta porque no suele meterse en 'fregaos', no pudo evitar que se notara el doble sentido en su respuesta: "Aquí no la lía nadie. Somos muy responsables", sentenció. Una frase que algunos han interpretado, irónicamente, como una 'indirecta' directa a la modelo.

Además de ese momento 'indirecta velada', Pilar confesó que sigue muy contenta con su trabajo en 'El Hormiguero' aunque ello le obligue a estar a caballo entre París y Madrid, y por otro lado aprovechó para dar lo que se entendió como su apoyo al programa y la cadena en los que trabaja a pesar de las últimas polémicas que rodean al show de Pablo Motos: "Se respira muy buen ambiente. Creo que estamos todos en la misma sintonía, en hacer programas que aporten algo, de entretenimiento, familiares... me siento muy a gusto porque me siento muy identificada con los valores que tiene la cadena", apuntó.

¿Qué planes tiene Pilar Rubio en navidad?

La presentadora y colaboradora aseguró que 'vive al día', y eso le impide hacer planes a corto, medio o largo plazo, y aunque espera que pueda hacer algún plan divertido con su familia, sabe que "por fechas a veces es imposible". La navidad es una de sus épocas del año favoritas, y es que sabe que a sus hijos les hace mucha ilusión, aunque el momento que ella espera con ansia es ni más ni menos que el del roscón: "Me encanta".