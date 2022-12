Que Marta Riesco es una persona echada para adelante, que no le teme a nada y casi nada le perturba lo sabemos todos, y después de aguantar las fuertes críticas cuando anunció su polémica relación con Antonio David Flores ya casi que las que le echen le resbalan. Por eso, estos días se ha dejado ver por las instalaciones de Telecinco de lo más navideña con sus looks sin vergüenza alguna y sin miedo al qué dirán. Porque ella no es de ponerse un detallito: ella ha ido 'all in' con su look, con los colores y hasta con una diadema que ríete tú del espíritu navideño de Mariah Carey.



La periodista y colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' se paseó por las instalaciones y alrededores de Mediaset con su look navideño más feliz que todas las cosas, y los paparazzis la interceptaron así de contenta y brillante junto a unos compañeros cuando salió a tomar un café, y es que tras ver la decoración de su casa, parece que estas fechas son de sus favoritas del año:

Gtres

La joven debió de quedarse con que el tercer viernes de diciembre se celebra desde hace unos años el 'Ugly Sweater Day' o 'Día del Jersey Feo', una manera de 'invocar' el espíritu navideño luciendo el jersey más hortera que uno encuentre... y la verdad es que Marta no pudo estar más acertada para celebrar este día a pesar de que no fuera el día que tocaba, aunque a ella le dio igual: nunca es mal día para lucir jersey navideño con el estampado más imposible que exista; colores rojo y verde, dibujos de muñecos de nieve y detalles de copos de nieve y hasta hojas de muérdago. Todo es poco para lucir el look más navideño.

Gtres

Además, como decíamos, Marta echó toda la carne en el asador con su diadema con cuernos de reno, una falda verde y unas botas rojas a juego con los tonos del jersey, y no se dejó ni un detalle combinando hasta la cinta de la correa de su móvil. ¡Eso sí que es coordinar un look!

