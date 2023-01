Este comience de año ha sido de lo más diferente para Anne Igartiburu. Desde hace casi dos décadas, millones de españoles comenzaban el año junto a la presentadora, y sus ya míticos vestidos rojos firmados por Lorenzo Caprile. En la 'guerra' de audiencias, cada 31 de diciembre, Televisión Española siempre se coronaba ganadora pero en las últimas campanadas, la cadena pública perdió por primera vez el liderazgo de la Nochevieja en favor de Antena 3, Cristina Pedroche y sus siempre comentados modelitos. Por estos movimientos, Anne se alejaba de TVE pero daba la bienvenida al 2023 con Ibai Llanos y Ramón García en el canal de Twich de joven. ¿Quieres conocer cómo han sido estas nuevas Campanadas para la presentadora? ¡Dale al play al vídeo de la parte superior.

A la hora de hablar de estilismo, Anne también ha dado un cambio y aunque ha elegido su color fetiche, para despedir el 2022 la presentadora elegía una diseño Alejandro de Miguel. Para el outfit, el diseñador confesaba que necesito el trabajo de 20 costureras y era Anne Igartiburu la que recogía el vestido personalmente en el Atelier para los últimos retoques.

"Un año más, si… un año más. Los regalos de la vida son estos. Compartir instantes con compañeros que celebramos hacer las cosas bien, disfrutar de nuestro trabajo y acompañar a los espectadores a empezar el 2023", eran algunas de las palabras que dedicaba en un post la presentadora tras esa especial y diferente noche.