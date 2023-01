Este martes 10 de enero, la colaboradora regresaba a su puesto de trabajo en Telecinco tras el 'tsunami' de su 'rollo' con Jorge Pérez y cuando el presentador le preguntaba si había echado de menos a sus compañeros, le contestó muy sincera. "A tí a veces no y te lo tengo que reconocer porque sino no sería del todo sincera... Hay cosas que me han dolido pero como vamos a empezar de cero pues no pasa nada y hay que decirlo" dijo y Prat le propuso que le dijera qué le había molestado. "Pues vamos a decirlo. A mí me ha dolido que me habéis acusado de cosas que yo no he dicho. Yo las cosas que digo las reconozco y las mantengo pero las cosas que no he dicho no yYo tengo un hijo lo he pasado muy mal, he sufrido y se han tergiversado cosas que yo nunca he llegado a decir...Esa pregunta no me la llegan a plantear porque me niego a que me la planteen, otra cosa es que hagan cebos con ello pero nunca me la llegaron a plantear", aclaró sobre su intervención en su polígrafo en el 'Deluxe'

Telecinco

Joaquín Prat ha entendido el argumento de Alba y le ha dicho que repasará las palabras que le dedicó y que si de verdad la acusó de hablar en esos términos de Jorge, le pedía perdón. "Lo que sí te tengo que decir es que creo que, a lo mejor, habéis llegado un pasito más lejos todos los involucrados en esta historia, igual lo tendrías que haber frenado antes porque he llegado a pensar que me iba a quedar sin colaboradores" bromeaba Joaquín y Alba dejó claro que no le guarda rencor a Jorge y que le gustaría que volviera a trabajar al 'Fresh'.

Alba Carrillo se ha mostrado dolida por lo que se ha dicho de ella. "Yo no fui la primera en hablar, me han tachado de haberme pasado de frenada cuando si a mí me preguntas, yo contesto y a mí me parece que pasarse de frenada es emitir imágenes de una fiesta privada, a mí me parece pasarse de frenada autorizar a emitir esas imágenes y luego nos dices que si hablamos de ese tema nos va a demandar cuando el primero que ha hablado es él. Me parece mal que se manden comunicados y burofaxes a compañeros cuando se está permitiendo que a amigas y altavoces y satélites de esa persona hablen. O todos iguales o ninguno" y revelaba que, como le pasó a Marta López, ella también ha recibido un burofax de Jorge Pérez pero no ha querido dar más detalles.