Jorge Pérez ha vuelto al trabajo. El colaborador de televisión se planteó sus planes de futuro en la pequeña pantalla, tenía pensado regresar el 8 de enero a 'Fiesta' -el programa de Emma García- sin embargo, el exguardia civil habría hablado con la productora de forma personal para decir que por ahora, deja la televisión aconsejado por su abogados. En este sentido, Jorge Pérez ha tomado nuevos proyectos profesionales.

La vida del exganador de 'Supervivientes' dio un giro de 360 grados estas últimas navidades, cuando asistió a la fiesta de empresa de la productora 'Unicorn Content'. Allí tuvo un affaire con la colaboradora y compañera de trabajo Alba Carrillo, y comenzó la polémica porque recordemos de Jorge está casado y tiene cuatro hijos con su mujer Alicia.

En un primer momento, el exguardia civil negó los hechos, que había tenido algo más que un beso con la exmodelo, y poco a poco fuimos sabiendo lo que verdaderamente ocurrió. De hecho, Alba Carrillo se sometió al polígrafo de Conchita en 'Sálvame Deluxe'.

Y tras toda la controversia generada, Alba desapareció un rato de la televisión (pero ya ha vuelto, con más fuerza que nunca) y Jorge Pérez continúa a la sombra de los platós. Por el momento, Jorge ha vuelto a sus antiguo trabajos: los desfiles. El modelo ha vuelto a las pasarelas de la mano del diseñador Félix Ramiro y expresaba en su perfil de Instagram: "En estas situaciones, te das cuenta quien te coge de la mano y te impulsa hacia delante. Gracias", señalaba el exguardia civil.

La foto también ha despertado reacciones entre los amigos de Jorge, y algunos le comentaban en la publicación como Cristina Porta, que decía que estaba orgullosa de su amugo con un emoticono de un corazón blanco, o el Maestro Joao, que destacaba la belleza del modelo.