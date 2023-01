Eugenia Martínez de Irujo habla sobre su nueva sobrina

La XI edición de 'We Love Flamenco 2023' se celebra del 14 al al 20 de enero en el emblemático Hotel Alfonso XIII de Sevilla, sede permanente del encuentro permanente con la moda flamenca y de inspiración sureña. Son muchos los rostros conocidos que se han dejado ver por los desfiles, entre ellos Eugenia Martínez de Irujo. Aún queda algunos meses para la conocida Feria de Abril pero la madre de Tana Rivera acudía a este evento para empaparse de nuevas ideas. A parte de hablar de su pasión por el flamenco, la prensa le daba la enhorabuena a la hija de la Duquesa de Alba por el nacimiento del nuevo miembro de la familia.

Su sobrino Fernando Fitz-James Stuart y su mujer Sofía Palazuelo han tenido a su segunda hija. La duquesa de Huéscar daba a luz a su niña por parto natural el pasado martes 10 de enero en la Clínica del Rosario, ubicada en el barrio Salamanca de Madrid, donde reside la pareja. Sofía ha sido el nombre elegido para la pequeña y la familia no puede estar más contenta.

Gtres

"No lo sé pero me imagino. Todavía no", decía Eugenia Martínez de Irujo cuando se le preguntaba por el bautizo de la pequeña Sofía. Aún no conoce a la criatura porque hace tiempo que no va a Madrid pero en cuanto vaya, lo primero que va a hacer es ver a la pequeña.