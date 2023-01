Antonio Montero no ha tardado demasiado en despejar las dudas que rodean a su matrimonio con Marisa Martín Blázquez. Durante años se ha hablado y rumoreado sobre su relación: una pareja que lleva junta 40 años, de los cuales 25 casados, que rompió en 2015, se reconcilió, se volvió a separar, volvió de nuevo... pero que nunca ha dejado de vivir bajo el mismo techo. Su relación desde esos altibajos ha sido todo un misterio, pero aprovechando el juego 'La vida a gajos', el periodista se ha sincerado con sus compañeros de 'Pesadilla en el paraíso'.



Su confesión ha sorprendido a algunos y otros no, pero ha servido para aclarar una situación que ha sido la comidilla entre sus propios compañeros de la televisión durante mucho tiempo: "La familia es lo que mueve mi vida, mis hijos y Marisa. Marisa es todo, es proyecto, hogar, casa, hijos, familia... Sí, seguimos juntos como pareja", confirmaba ante las cámaras de 'Pesadilla en el paraíso', unas declaraciones que zanjan de un plumazo todos los rumores... pero no ha sido la única vez que ha hablado de su parte más personal y privada.

Mediaset

"He tenido miles de oportunidades de portarme mal y no lo he hecho. En una relación de tantos años hay altibajos y las emociones y sentimientos no los manejamos nosotros. No se puede tomar una decisión tan drástica", ha añadido también, antes de su dedicatoria especial a Marisa: "Seguimos luchando como leones para conservar ese tesoro. A mí me compensa mantener mi familia y es lo que hago".

Durante la prueba de 'el árbol de la vida', Antonio se ha sincerado aún más sobre su familia, donde ha tenido unas bonitas palabras para su mujer, que ha estado siempre a su lado en lo bueno y sobre todo en lo malo, y sus hijos, pero... ¿qué opina realmente Marisa de que su marido haya aceptado la oferta de concursar en el reality de Telecinco? Según revelaba su amiga y compañera Belén Rodríguez, parece que lo lleva bastante bien, pero prefiere ver 'los toros desde la barrera': "He estado con ella esta tarde, lo está viendo bien en el concurso, es lo que quiere Montero en este momento, y ella le apoya, aunque no quiere participar mucho de su concurso ni quiere hablar públicamente de este tema, pero le apoya y le ve, claro", confesaba en el Debate tras hablar con ella.

Gtres

Sandra Barneda, por su parte, aprovechaba la oportunidad para que se lo piense de nuevo e invitarla: "Desde aquí invito a Marisa a que venga cuando quiera y a estar en plató, no hace falta que se lo diga, ella lo sabe", afirmaba. ¿Pasará por el aro para apoyar aún más a su marido?