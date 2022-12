La primera edición de 'Pesadilla en el paraíso' ha celebrado su debate final después de la sorprendente victoria de Víctor Janeiro el pasado miércoles. En él, todos los aspirantes a granjeros que entraron en la granja de Cádiz así como la colaboradora y futura presentadora de la segunda edición, Nagore Robles, eso sí, con la ausencia sonada de Beatriz Retamal, para rememorar los mejores momentos de los 110 días de reality.

Así el debate ha comenzado con una entrevista a Víctor Janeiro en la que ha repasado los detalles de su concurso, destacando sobre todo qué era lo que le había parecido a su familia su papel durante los últimos cuatro meses, algo sobre lo que también ha opinado Jesulín de Ubrique: "les ha gustado mucho porque he sido yo", ha asegurado orgulloso. Motivo que le ha llevado a pensar si volvería a entrar de nuevo al concurso.

Tras el repaso por este tiempo y siendo consciente de lo duro que ha sido, sobre todo, estar sin sus hijos y de lo que ha recordado a su padre, Humberto Janeiro, Víctor no lo ha dudado y aseguraba que volvería a entrar a la granja de Pesadilla en el paraíso. "Perfecto porque para enero nos falta una plaza", bromeaba Carlos Sobera a lo que Janeiro contestaba que "volvería pero con los mismos".

Víctor Janeiro y Nagore, cara a cara

Pero si alguien ha sido crítico con el concurso de Víctor Janeiro durante estos meses ha sido Nagore Robles, colaboradora y futura presentadora de Pesadilla en el paraíso 2, quien le ha dado su opinión por primera vez al ganador. "Hay muchas veces que si ves una injusticia, puedes dar un paso adelante para defender", apuntaba Nagore. Mientras que Janeiro respondía que "nadie vino a buscarme, no discutí con nadie", algo que se matizaban más tarde pues Steisy sí que se enfrentó a él: "¿y cuánto duró el intento? ¿dos minutos?", bromeaba Víctor añadiendo que su encontronazo venía después de días de bromas que él entendía.

"He estado en medio de todos los grupos, mediando. He conseguido ser fieles a unos y a otros", sentenciaba. "Lo que yo he conseguido no es fácil. Que 20 compañeros me hayan respetado, me haya ganado el respeto de todos y nadie tenga una mala palabra de mi, es muy difícil", aseguraba el torero.