Pesadilla en el paraíso ya ha comenzado su segunda edición y son muchos los concursantes que todavía siguen aclimatándose a las condiciones de vivir en una granja, entre ellos se encuentra Pablo Sebastián que tenía algunas dudas sobre cómo hacer su necesidades y Antonio Montero se ha ofrecido para darle un breve cursillo.

"os voy a explicar un curso de hacer caca", así comenzaba el colaborador de 'Salvame' su tutorial más escatológico. Ambos concursantes -no nominados esta semana- se disponían a ir a su "baño" y Antonio le preguntaba cúal era el problema que tenía, a lo que Pablo le respondía que "no sabía hacerlo" en esas condiciones: "Nunca me faltó dinero para tener un baño. No soy rico, pero un baño tengo", explicaba.

Telecinco

"El hombre estaba agobiado porque no encontraba en ese habitáculo la manera de él sentirse relajado para poder hacer lo que hacemos todas las personas casi todos los días de nuestro día", expresaba Montero al vidente de esta nueva edición. Cuando los dos se encontraban en el baño, Montero calificaba la letrina como "una mierda, para hacer mierda" y le aconsejaba que tenía que ir al baño cuando "tenga muchas ganas" porque tiene que hacer un esfuerzo en los abdominales y cansa.

Antes de concluir el tutorial, Pablo le ha preguntado cómo tenía que limpiarse y Montero le ha respondido que "eso no se lo pregunte": "Cada maestrillo tienen su librillo", comentaba el colaborador. Finalmente, Montero señalaba: "Es que va a estar aquí un buen tiempo, y necesitaba el hombre aprender".