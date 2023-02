La actriz Berta Vázquez se ha convertido, muy a su pesar, en noticia estos días, y no precisamente por algo relacionado con su trabajo, sino por su físico. A pesar de que todos sabemos que no está bien criticar los cuerpos ajenos, las redes sociales las carga el diablo, y muchos usuarios no han sido capaces de morderse la lengua a la hora de comentar el cambio físico de la protagonista de 'Palmeras en la nieve'. Berta lleva tiempo manteniendo un perfil más bajo en cuando a su aspecto más personal, pero desde su aparición en los Premios Goya 2023 ha visto su vida puesta patas arriba por culpa de estas críticas.



Desde entonces, miles de personas -muchas de ellas caras conocidas como Carlota Corredera, Jon Kortajarena o Violeta Mangriñán- le han mostrado su apoyo y le han restado importancia a los feos comentarios, encumbrándola y subiéndole el ánimo mandándole mensajes a través de sus redes sociales, pero ha habido uno de ellos que no ha pasado desapercibido para nadie: el de Mario Casas.

El actor, que fue su pareja entre 2014 y 2016, aún guarda muy buena relación con ella, y lo ha demostrado al defenderla de tantas críticas, para lo que sólo ha necesitado una palabra: "Bella". El comentario lo ha posteado en la última publicación que ha subido Berta a su cuenta de Instagram, donde muestra con detalle el vestido de JC Pajares y las joyas que lució en los Goya, y su palabra ya suma más de 2.500 'likes' y varias decenas de respuestas calificándole de 'lindo' o 'eres el mejor'.

Aún así, Berta es una gran mujer y muy fuerte, y su reacción a tanta crítica fue de lo más elegante, eligiendo una histórica cita de Eleanor Roosevelt: "Las grandes mentes discuten sobre ideas, las mentes estándar discuten sobre sucesos y las mentes pequeñas critican a la gente". Actualmente, Berta Vázquez mantiene una discreta relación con el diseñador Pablo Limón, mientras que Mario estaría feliz con la actriz Aura Garrido.