María Toledo y su marido, Esaú Fernández, han disfrutado de uno de los días más emotivos de su vida: el bautizo de su hijo Vicente. El pasado 19 de febrero, la pareja celebró este gran día para su primogénito, nacido el 31 de diciembre de 2022, en el cortijo Pino Montano, en Sevilla, y allí posaron con su bebé, que lució un precioso traje, regalo de su abuela materna. Además, el pequeño lució el capote de paseo que su padre llevará el próximo 2 de abril en la plaza de toros de Las Ventas, un detalle que le hacía especial ilusión a Esaú. Los padrinos, aunque se había hablado de Omar Montes, finalmente fueron la hermana de ella y el hermano del torero. "Omar es el padrino musical porque nos está tratando con mucho cariño, pero Esaú y yo queríamos que este bautizo fuera muy íntimo y por eso hemos elegido a nuestros hermanos", dijo la feliz mamá.

María Toledo, que para el bautizo de su hijo eligió un traje rojo de Sonia Peña, acaparó todo el protagonismo cuando cantó una nana de Rocío Jurado. "Tuve la suerte de hacerle los coros en su última etapa y por eso me hace tanta ilusión estar en los conciertos que hace su hija. La nana tiene que ver mucho con Falla y con ella. Es una fusión entre ellos", comentó para DIEZ MINUTOS. Además de la nana que la cantaora le dedicó a su hijo, descubre las mejores canciones para calmar a los bebés. Los papás estaban pletóricos en un día tan especial porque ambos son muy católicos: "Es todo muy emocionante porque soy católica y me hace muchísima ilusión que reciba a Dios y en el pueblo de su padre. Era un pacto que teníamos su papá y yo". Si te han invitado a un bautizo, ficha los mejores regalos para el bebé.

Desde el principio ha optado por la lactancia materna y se lleva a Vicente a cada concierto. "Yo tenía claro que iba a seguir trabajando. Y a los pocos días de dar a luz ya estaba sobre el escenario. Tengo la suerte de poder llevármelo siempre, él se queda en mi camerino. Hasta le hemos hecho unos auriculares especiales para que no le moleste la música", nos comentó.. Ahora, por ejemplo, se va a México, pues yo me quedo con el bebé. Y él como es artista se mete mucho en mi piel", desveló.

Y tanto, porque diste a luz el 31 de diciembre y el día 2 de enero ya estabas cantando.

Pues el promotor no se lo creía, pero el día 2 yo canté en la Rioja y no tuve un parto fácil, pero bueno yo siempre doy gracias. Si hubiese sido una cesárea, quizá no hubiese podido ir pero me recuperé muy bien. Yo creo que la mente me decía, por favor no puedes faltar a un promotor que se está esforzando, lo que supone para él económicamente, la infraestructura… Sentía que tenía que estar y poder contar esta anécdota.

¿Qué sueño te queda por cumplir?

Tener más hijos me encantaría. Y, sobre todo, que mi Vicente crezca feliz haciendo lo que le guste.

¿Y nuevo disco?

Va a ser el disco más flamenco de mi carrera y va a tener muchísimo que ver con el nacimiento de mi hijo.