Alba Carrillo ya no es amiga de Jorge Pérez. En este sentido, la televisiva ha dado por concluida su relación con el ex guardia civil en el plató de 'Ya es mediodía': "Voy a ser muy comedida porque quiero zanjar definitivamente este asunto", ha expresado en el programa. Todo comenzaba cuando en noviembre ambos asistían a la fiesta de la productora Unicorn Content, allí según las imágenes que se publicaron vimos a Alba y a Jorge muy acaramelados, y lo que parecía una amistad se transformó en algo más. Él salió a desmentir que hubiera pasado algo más con la ex de Fonsi Nieto, algo que se contradice con la versión de ella.

Y decidió alejarse a la televisión hasta que este mes de febrero Jorge se sentó junto a su mujer Alicia en el plató de 'Déjate querer'. Otra vez ha saltado a la actualidad este triángulo entre Jorge, Alicia y Alba. En el nuevo programa presentado por Paz Padilla, Jorge hablaba de lo sucedido esa noche con Alba Carrillo y toda la polémica que le continuó. Preguntado por si alguna vez le había sido infiel a su mujer, el ex concursante de 'Supervivientes 2020' aseguró que nunca.

Además, la madre de sus cuatro hijos también habló cómo ha vivido esta situación y de su familia durante el programa: "Yo lo he pasado muy mal, ha habido momentos en los que he querido desaparecer, pero todo esto me ha valido para aprender más de la vida, para lograr fortaleza y luchar, he sacado mucho aprendizaje de todo esto, cosas que profesionalmente me van a servir", expresaba y le daba un voto de confianza a Jorge.

Ahora, tras estas palabras, la hija de Lucía Pariente ha querido contestarle en el programa de Joaquín Prat. "Vuelven a faltar a la verdad, esta vez los dos. El culpable es él, ella se cree la versión que le han dado. Me ha decepcionado como persona, no espera que siguiera faltando a la verdad… Yo no le he jurado amor eterno a Alicia, yo no tengo el problema", afirmaba. Asimismo, ha asegurado que no quiere saber más sobre el tema: "Lo zanjé en noviembre, fíjate si está zanjado", decía.