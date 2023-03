Máximo Huerta revela la razón por la que no ha sido padre. El escritor, que acaba de abrir una librería en Buñol, su pueblo natal, se sinceró durante su visita al programa de TVE 'Las tres puertas' donde repasó su trayectoria personal y profesional con María Casado. Precisamente, lo primero que hizo el presentador fue felicitar a su compañera de profesión por su próxima maternidad ya que ella y su pareja, Martina diRosso, esperan su primera hija, Daniela. Fue entonces cuando la presentadora quiso saber por qué él no se había animado a tener hijos. "Me parece una responsabilidad porque ahora es un bebé pero luego será un adolescente y luego irá a la universidad y me parece una responsabilidad enorme ser padre... Lo de educar no me pone y eso que yo quería ser maestro. Tuve un profesor, don Melchor, que me marcó mucho", dijo Máximo Huerta.

Máximo Huerta: "En mi casa yo no hacia viajes de fin de curso. Mi padre me decía que estaba castigado pero la verdad es que no había dinero". #LasTresPuertas



"Yo sé que hubiera sido un buen padre, pero ya sería un padre muy viejo" añadió Máximo Huerta a lo que María Casado contestó que está feliz con su próxima maternidad. "Yo tendré a Daniela con 45 y es una maravilla" comentó la presentadora algo que provocó la 'envidia sana' del presentador. "Pues me da un poco de envidia, mira qué sonrisa", aseguró.

Máximo Huerta, que tuvo una infancia complicada como él misma ha desvelado, también habló de su nuevo proyecto, 'La librería de doña Leo' que ha abierto en su Buñol natal y de su decisión de instalarse allí y dejar Madrid para cuidar de su madre que está enferma. "Me tiene a mí, aunque a veces no sepa que soy yo. A veces no le puedo calmar el dolor. No hay opción cuando la cabeza ya se ha ido" comentó muy emocionado y explicó cómo llevaba ser cuidador. "Tengo la ayuda de mi pareja, voy a la psicóloga, tengo buenas amigas y tengo buenos colegas que me rodean y me sacan para la caña, para el vino, para algo", reveló.

Además, Máximo Huerta también desveló si se arrepiente de haber aceptado el cargo de Ministro de Cultura y Deporte, "No me arrepiento porque arrepentirse es un sentimiento católico que no me ayuda. Yo lo he hecho, lo he vivido como otras cosas", contó.