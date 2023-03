Georgina Rodríguez es la mujer del momento, y haga lo que haga se convierte en noticia queriendo -por lo que ella cuenta- o sin querer -por las polémicas que protagoniza-. La pareja de Cristiano Ronaldo está de plena actualidad con el estreno de la segunda temporada de 'Soy Georgina', que ha sido todo un éxito y se ha colocado en Netflix como la primera serie más vista en su primer fin de semana de lanzamiento. Cualquiera podría pensar que la joven no tiene igual, de hecho uno de los eslóganes con los que se promociona el docureality es 'One in a million' ('Una entre un millón'), y es que también es la famosa con más seguidores en Instagram de toda España... pero por muy exclusiva que una quiera ser, siempre hay alguien que te pisa los talones en cuanto a parecido físico... y ahora sabemos quién es la mujer que podría ser su doble y te lo desvelamos en el vídeo superior.

Se trata de una cara conocida en el canal 'La Sexta', y es que hemos podido saber quién es la 'doble' de Georgina gracias a su trabajo en la tele: es española y es periodista. Su parecido es increíble, aunque siempre están los que defienden ese gran parecido y los que creen que sólo se da 'un aire'. Sea como sea, mucha o poca, sin duda la similitud está ahí, y ha llamado la atención de miles de personas, que se han lanzado a opinar sobre ese parecido en redes sociales.

La Sexta

Fueron sus propios compañeros del programa 'Más vale tarde' los que le pidieron que imitara algunas de las poses de Georgina en su última aparición en 'El Hormiguero', y ella se dejó hacer: peinada igual con el pelo suelto, con un suéter negro y un collar, Carmen demostró que ella también puede tener mucha clase, aunque lo del parecido ya lo dejamos a juicio de cada uno. ¿Qué opinas: se parece mucho, nada o sólo un poquito?