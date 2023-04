Carla Barber aclara si su ex Joseph y padre de sus hijos ya conoce al pequeño Bosco. La doctora especializada en medicina estética dio la bienvenida a su segundo hijo el pasado 7 de abril en Gran Canaria y su llegada sorprendió a la doctora ya que tenía programada su cesárea para el 22 de abril en Madrid. Carla está feliz con sus dos retoños: su primogénito Bastian y el recién nacido al que iba a llamar Romeo pero, tras su nacimiento, decidió ponerle el nombre de Bosco. Y es que hay nombres de niño para todos los gustos como los que empiezan por A; 120 nonbres que están de moda o los 220 nombres cortos y bonitos. Carla Barber, muy activa en redes sociales, ha decidido someterse a las preguntas de sus seguidores de Instagram donde tiene más de un millón de 'followers' sobre su nueva maternidad y ha aclarado por qué cambió de idea con el nombre de su segundo hijo y por qué lleva su apellido en primer lugar. "Mi apellido lo pusimos ya con Bastian. Era algo que me hacía especial ilusión y no quería que el apellido de mi abuelo paterno se perdiera conmigo. Bosco fue el primer nombre que quise ponerle a mi segundo hijo cuando me enteré que estaba embarazada". Además, dejó claro que los pequeños llevan el apellido materno primero y luego el paterno. "A ver si poner primero el apellido materno va a ser pecado ahora", comentó.

@dr.carlabarber Instagram

Además, Carla Barber ha aclarado si su ex, Joseph, con el que confirmó su ruptura el pasado marzo, y padre de sus dos hijos, ya conoce a Bosco. "Le conoció el mismo día que nació" explica y cuenta que el recién nacido ha sido muy bien recibido por su hermanito Bastian. "Súper. Creo que se parecen en la forma almendrada y el tamaño de los ojos y en la boquita" dice. La doctora revela que solo engordó tres kilos en este segundo embarazo y que, a pesar de que rompió aguas el viernes 7 de abril, le hicieron cesárea por recomendación médica ya que era su segundo parto en menos de un año. "Físicamente me encuentro genial, el mismo día de la cirugía ya estaba de pie sin problema y, a la mañana siguiente, nos dieron el alta y pudimos irnos a casa. Sé que no es lo normal pero ha sido así. Tengo mucha suerte". Además, ha explicado que lleva muy bien la lactancia materna y que ha optado por lactancia mixta: combinar el pecho con el biberón. "Va increíblemente bien, fácil y súper llevadero desde el primer momento que Bosco se puso en mi pecho se enganchó a la teta en un segundo, Surgió así sin haberlo planeado", dice. Además, cuenta que la Baby Shower del pequeño que tenía preparada para el 7 de abril se retrasó por su parto y se convirtió en una fiesta de bienvenida de la que disfrutó con sus bebés y su familia.