La relación de Kiko Rivera con su familia siempre ha tenido muchos altibajos. Además de los enfrentamientos con su madre que han generado polémicas, el DJ también ha tenido encontronazos con sus tres hermanos: Cayetano y Fran Rivera, e Isa Pantoja. Tres personalidades totalmente diferentes con las que el sevillano ha congeniado de distinta forma en diferentes etapas de su vida siendo Isa Pantoja con quien más relación ha tenido a raíz del distanciamiento de su madre, Isabel Pantoja, con Carmina Ordoñez y los Rivera fruto del reparto de la herencia de Paquirri.

Ahora, a sus 37 años, Kiko ha hecho un repaso de cuál es la relación que tiene con sus tres hermanos en una entrevista con Bertín Osborne y Vicky Martín Berrocal en el programa 'El show de Bertín' de Canal Sur donde ha dejado claro que, tras su ictus, todo ha cambiado de una forma radical en su vida.

Canal Sur

Cayetano Rivera, su hermano favorito

Tras no mantener ningún tipo de relación con él hasta la adolescencia, Kiko Rivera conoció a su hermano Cayetano en 1998, durante la boda de Francisco Rivera con Eugenia Martínez de Irujo. Por aquel entonces el marido de Irene Rosales tenía 14 años y ni tan siquiera ponía cara al torero. De hecho, fue este el que se le acercó y le dijo: “Soy tu hermano”.

Aunque fue un encuentro tardío, en noviembre de 2021 Kiko reconoció que la relación con Cayetano ha sido la más sólida de sus tres hermanos: “Desde ese día hasta hoy pocas veces me he separado de mi hermano Cayetano. De los tres, y que me perdonen Francisco e Isabel, es al que más quiero”, confesó el DJ.

Y es que, a pesar de que sí que han podido tener momentos en los que no tenían tanto trato por las polémicas mediáticas, la relación entre ambos se ha estrechado cada vez más. Tanto que en las navidades de este 2022 Kiko se convirtió en un apoyo fundamental para Cayetano en su divorcio: "Hay que estar en los momentos difíciles cuando quieres a alguien, y él está pasando por un momento complicado y estoy para lo que él quiera, cuando él quiera y siempre", y es que reconoce que tiene "adoración y admiración" por él.

Fran Rivera, choque de trenes

Pese a que la relación entre Kiko Rivera con sus dos hermanos mayores ha tenido sus constantes idas y venidas, desde que el cantante decidiera declararle la guerra a su progenitora se estrechó el vínculo. Sin embargo, los siguientes pasos de Kiko en sus apariciones públicas no terminaron de gustar a Fran Rivera, que se ha alejado de él.

El último problema entre ellos surgía a raíz de unas declaraciones en las que Kiko respondía a las críticas de Fran a su madre señalando a Carmina Ordoñez, algo que no gustó nada al torero. "Me gustaría tener una conversación con él, me quiero llevar bien con todo el mundo, casi me cuesta la vida", aseguraba en su primera entrevista después del ictus.

No obstante, el propio Fran aseguraba en las navidades de 2022 que no quería saber nada de su hermano Kiko, y es que el torero ha decidido cerrar esta página de su vida. Pero no se trata de algo exclusivo con Kiko Rivera, sino que Fran ha hablado de que no tiene relación tampoco con su primo Canales, o que la relación con su hermano Cayetano está en un momento de pausa.



Isa Pantoja, la hermana pequeña

Cabe recordar que la predilección de Kiko Rivera por Cayetano Rivera se generó después de que el DJ estuviera enemistado con su hermana, Isa Pantoja, y su madre. Tras la muerte de la madre de Isabel Pantoja, doña Ana, el DJ decidió declararle de nuevo la guerra a su hermana, a la que llegó a tildar de “egoísta” en su última aparición en ‘Sábado Deluxe’. “Ha hecho muchísimas cagadas que yo le perdoné. Cuando yo hablo de algo es porque me ocurre a mí, no me meto en temas que no tienen que ver conmigo. Cuando en ‘GH Dúo’ cuento el problema de mis adicciones, ella se hace exclusivas de algo que no tiene ni puta idea. Está sacando provecho de ello y encima diciendo que su hermano le ha ofrecido droga”, se lamentó.

A su vez, no entiende que su hermana no se alegre de su reconciliación con Isabel Pantoja, llegando a llorar en el velatorio de doña Ana al sentirse desplazada ante la presencia del DJ. Meses después, tras disculparse con su hermana y aceptar esta las disculpas, Kiko también reveló un supuesto intento de suicidio de Isa Pantoja en una exclusiva en una entrevista, algo que tampoco sentó nada bien a su hermana.

Unas declaraciones de las que se arrepiente -"he dicho cosas que no se deben de decir"- y que desataron multitud de conflictos entre ellos, haciendo que Isa le recordara el dinero que le debe en varias ocasiones y que incluso le calificara de "despreciable". Antes de sufrir el ictus, el DJ hizo ya un intento de acercamiento a su hermana en los platós de televisión de Mediaset, algo que ahora quiere hacer en privado: "Me gustaría tener una conversación con mi hermana Isa", sentenciaba el DJ en su primera entrevista tras el ictus asegurando que "no me merece la pena estar enemistado con todo el mundo".