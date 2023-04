Miguel Torres puede tener un futuro en la música si se lo propone, y es que el novio de Paula Echevarría ha demostrado que tiene lo que hay que tener para ser cantante. El ex futbolista tenía ese talento muy guardado para la intimidad, pero demostró estos días que lo suyo para el artisteo es innato cuando, en plena presentación de una firma de joyas, cogió el micro y entonó la canción 'Venezia' del grupo de los 80 Hombres G. Una mini-actuación que puedes ver en el vídeo que corona estas líneas, y con el que seguro que no te vas a quedar indiferente.

Tras celebrar el cumpleaños del pequeño Miki en una fiesta galáctica, Miguel acompañó a su chica a la presentación que la firma Ágatha Paris organizó en Madrid para mostrar la nueva colección que han sacado en colaboración con Paula Echevarría, y por supuesto el mayor apoyo de la actriz e influencer no podía faltar en una noche tan especial. Sin embargo, a pesar de que la protagonista absoluta era ella, a Miguel no le tembló la mano un segundo al coger el micro que la banda de música contratada para la ocasión tenía por allí y, sin cortarse un pelo, el ex jugador del Málaga se atrevió a empezar cantando 'a capella' para después seguir con el acompañamiento de los músicos.

Hay que reconocer que Miguel no lo hace nada mal, y es que tiene una voz bastante potente con la que llenó el local. Paula estaba encantada, y quiso inmortalizar el momento sacando el móvil para grabarle mientras cantaba a la vez el tema de Hombres G. Hubiera sido un puntazo verla a ella también coger el micrófono, pero ella prefirió no deleitarnos con su voz y dejarle todo el protagonismo (durante unos minutos) a su chico, que se convirtió durante un ratito en el rey de la noche con todos los ojos puestos en él.