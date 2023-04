La ex concursante de 'Supervivientes 2023' Katerina Safarova no ha vuelto a ser la misma desde que se tirara de un helicóptero en Honduras para someterse a la aventura extrema que supone el reality: ha sufrido el hambre, el frío, incidentes, peleas... todo ello en las pocas semanas que ha aguantado dentro del reality hasta su expulsión. Pero la vuelta a España no ha sido tampoco fácil (aunque con sus citas con Yulen Pereira seguro que se le hace más llevadero), y es que la rusa está notando en sus carnes (y nunca mejor dicho) las consecuencias de haber puesto el cuerpo al límite en el programa, empezando por el famoso 'efecto rebote'.

El cachondeo por su insignificante pérdida de 1 kilo durante su estancia de un mes en el reality avivó los rumores del robo de comida más allá de lo que ella misma había reconocido, pero lo cierto es que incluso con eso, la ansiedad por comer aún le dura, y en sus stories de Instagram lo dejaba claro, mostrando la nueva tripa que tenía, y que antes de marcharse al Caribe no estaba ahí, por lo que se puede entender que ha cogido más kilos de los que perdió: "Esto no puede seguir así", decía sobre su descontrol con los alimentos. "Creo que en dos días me he comido la comida de una semana", confesaba. Recientemente revelaba que había probado unos dulces que le recomendó Adara y cayeron prácticamente todos de una sentada, y además afirmaba que ir a la compra le suponía mucha ansiedad, porque sentía que necesitaba llevarse de todo.

Katerina Safarova Instagram

Los kilos de más -que también han sufrido otros ex concursantes como Alejandro Nieto, su novia Tania Medina o Albert Barranco, de la edición de 2020-, no ha sido el único problema con el que se ha encontrado Katerina, que también se está enfrentando a problemas en la piel. De hecho, su ex compañero Sergio Garrido ya reveló que está en tratamiento médico por culpa de las enormes picaduras de insectos que también le habían dejado marca, y ahora Katerina está viviendo lo mismo: las fuertes picaduras, las pequeñas heridas y quemaduras y los granitos en la cara le están fastidiando bastante, hasta el punto de que le están creando un complejo: "No son solo las picaduras, es que la piel está súper seca. Paso la mano y no es suavita. Llega el verano y no puedo estar así", decía ya con lágrimas en los ojos en su Instagram.

Katerina Safarova Instagram