Piqué ha volado hasta Miami para ver a sus hijos Milan, de 10 años, y Sasha, de 8. El futbolista ha sido captado por la cámaras en el aeropuerto nada más bajarse del avión y lo ha hecho sin la compañía de su novia Clara Chía o de la de sus padres. Según los detalles del acuerdo de separación al que llegó con Shakira, el catalán pasará diez días al mes con los niños.

Muchos fans esperaban a Piqué en la terminal pero él ha estado con semblante muy serio. En ningún momento el catalán ha querido hacer alguna declaración acerca de los planes que tiene estos días con sus hijos y se le veía algo perdido. No había nadie esperándole en el aeropuerto y finalmente el futbolista cogía un taxi para ir hasta el destino donde le esperan los niños.

Es más que evidente que las cosas con la cantante colombiana están frías. En su última entrevista, el deportista se sinceró sobre la repercusión que ha tenido las canciones de su ex que le tocan directamente. "Mi año pasado, si llega a afectarme algo, era para tirarse a un barranco (...) La otra..., el tema de lanzar beef (odio) está muy bien que es la moda y tal, pero no nos paramos a pensar en las consecuencias a nivel mental que puede tener en la gente a la que le tiras el beef", decía Piqué. ¿Se verán en Miami o lo tendrán todo organizado para que no haya un encuentro entre ambos?