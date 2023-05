Marta López ha estallado por las redes. La futura mujer de Kiko Matamoros está inmersa en los preparativos de su boda que es este viernes 2 de junio, y aunque está de los más emocionada, su ilusión se ha visto afectada por unos comentarios. En concreto la andaluza estallaba contra el programa 'Fiesta' por comentar en su sección de retoques estéticos de las famosas cómo era el físico antes y después de la modelo. "Tenía anorexia y había cogido 20 kilos en un mes. Esas fotos que usáis son de cuando tenía mi trastorno y luego cuando estaba hinchada por un proceso de recuperación del TCA, así que os debería dar vergüenza comparar con ese tipo de fotos. Así lo digo", comentaba en sus redes. A parte de defenderse, Marta López Álamo también ha querido apoyar a otra futura novia: Tamara Falcó.

Durante las últimas semanas, la boda de la Marquesa de Griñón e Íñigo Onieva ha estado en boca de todos por la de contratiempos que ha ido teniendo. El estrés de una boda, al igual que la felicidad plena, pueden originar cambios físicos en los futuros novios y parece que es lo que le ha pasado a la hija de Isabel Preysler. Son muchos los comentarios que está recibiendo Tamara Falcó por este cambio, comentarios imprudentes y desafortunados con los que tiene que lidiar y Marta López ha querido defenderla a capa y espada.

Gtres

"Odio meterme en estos temas pero lo voy a hacer. Yo sinceramente no sé si es verdad que Tamara Falcó ha recurrido a "regímenes estrictos" para perder 10 kilos en un mes pero si es así, ha sido en parte probablemente provocado por la constante opinión pública en torno a su peso". Sino tiene ningún tipo de problema con haber podido o no coger peso, se lo podéis estar creando con vuestras constantes opiniones sobre si ha aumentado o no su talla. Y me parece aún peor que en programas se dedique una sección a comentar su físico. Lo tenía que decir", decía enfadada por sus redes.