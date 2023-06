Justo cuando se cumple un año del anuncio de separación entre Shakira y Piqué, la cantante colombiana ha regresado por sorpresa a Barcelona. Con 20 maletas y acompañada por su inseparable hermano Torino, sus dos hijos, Milan y Sasha, la de Barranquilla aterrizaba en la ciudad condal en medio de un gran expectación. Y es que no estaba prevista su visita a España y menos con tanto equipaje, dando a entender que se quedará hasta el próximo 19 de junio en España. Será ese miércoles cuando Piqué le entregue sus hijos tras compartir los días que le corresponden por el acuerdo de custodia compartida.

Se pensaba que en cuanto la cantante se mudara a Miami, ya no la volveríamos a ver por España por todo el daño que le había hecho su ex. Pero lo cierto es que la artista parece haber hecho borrón y cuenta nueva y está dispuesta a volver a la casa familiar que tantos recuerdos le traen con el exjugador.

Y es que la desgarradora carta que escribió de despedida daba a entender que quería alejarse, al menos por un periodo más largo que dos meses, de Barcelona.

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar.

Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad.

Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor.

Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer.

Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad.

Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas! ❤️"