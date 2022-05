El gran amor de Marta Riesco View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco) No es Antonio David Flores: es la pizza. Así que sabemos que si algún día Marta y AD lo dejan, ella no estará sola: tendrá a su italiana favorita esperando caliente sobre un plato. Y es que ya lo dicen por ahí: la comida da menos disgustos que un novio... ¡hay que disfrutarla!

Jon Kortajarena se pasa al rosa View this post on Instagram A post shared by Jon Kortajarena (@jonkortajarena) Parece el color de pelo de la temporada, y el vasco, siempre a la última, no iba a a ser menos: se ha decolorado su famoso tupé castaño y se ha pasado al color rosa. La verdad es que le queda divino...

Laura Matamoros, feliz cual perdiz View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) La hija de Kiko Matamoros ha roto con Benji Aparicio, y lejos de estar triste, ha posado con esta amplia sonrisa en sus redes sociales para acallar rumores. Su propio hermano, Diego, ya ha hablado sobre esta separación: ha confirmado que esta ruptura ha sido amistosa, y que al final lo importante es cuidar la relación por los dos pequeños que tienen en común. Si ella está feliz... ¡nosotros también!

Amor Romeira e Iván González, ¿qué traman? View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) No sabemos qué harían juntos Iván y Amor, pero está claro que nada bueno sabiendo lo 'liantes' que pueden llegar a ser. "Clases de tonteo", ha escrito la canaria en su post. ¿Le habrá dado Iván a su amiga estos trucos para ligar que compartió hace unas semanas con todos nosotros? Algunos parecen infalibles, pero otros... ¡mejor no probarlos si no se es un profesional del tonteo!

Adriana Lima, orgullosa de su emabarazo View this post on Instagram A post shared by Adriana Lima (@adrianalima) La modelo está muy feliz con la llegada de su próximo retoño, y no ha dudado en 'marcarse un Rihanna' luciendo bien de tripa en la alfombra roja de Cannes. De hecho, le ha agradecido a la cantante el haber puesto de moda lucir tripa sin reparos. Nosotros, sin embargo, esperemos que no sea sólo una moda y que todas las mujeres se animen a lucir 'barrigote' sin vergüenza cuando quieran.

Bisbal se pone melancólico View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) Sabemos que el cantante es muy sentimental, y por eso no nos extraña ver que se ha derretido con esta foto que tomó en un antiguo viaje de dos perros mostrándose de lo más cariñosos. Si es que a veces los humanos deberíamos parecernos más a los perros por su lealtad y su amor desinteresado. ¡Qué monos!

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io