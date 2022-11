Una no cumple años todos los días, así que hay que asegurarse de que, al menos esa única vez al año, sea especial, y la actriz María Castro, que ha cumplido los 41 este miércoles 30 de noviembre, lo ha hecho. La intérprete de 'El juego de las llaves' ha compartido una preciosa foto en sus redes sociales tan especial como inesperada, y es que ha publicado una imagen de su infancia con la que sus seguidores, claro, han alucinado: ha llovido mucho, y muchos se han preguntado incluso si era su hija, pero no: es la propia María con unos añitos menos, y ha aprovechado para hacer una reflexión.

La década de los 40 es una nueva juventud, en la que ya se han conseguido muchas cosas y otras están en el frente por alcanzar, aunque ella no puede quejarse, y enfrenta estos próximos años con las pilas cargadas: "Los 40 'me picaron' un poco… pero pasada la barrera, los 41 los estoy viviendo, ya desde muuuuuuy temprano, pletórica", ha confesado, aunque es inevitable echar la vista atrás y sentir algo de vértigo: "Siento como que me he comido un trocito grande del pastel, y que he hecho ya como muchas cosas... pero no me asusta!! Lo que deseo ahora es disfrutar de lo conseguido", ha apuntado.

